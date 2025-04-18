Kurtulmuş, BAE Konseyi Başkanı ile Filistin İçin Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun yeni bir başlangıçla, bugün uluslararası camiada yerini almaya başlayacağını söyledi.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarına karşı uluslararası alandaki tepkilerin, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail aleyhinde alınan kararların hem İsrail hem de Filistin davası açısından yeni bir dönemi başlattığını dile getiren Kurtulmuş, bundan sonra Filistin davası için uzun yıllar sürecek; ciddi, sabırlı bir siyasi mücadelenin başlayacağını kaydetti.

Filistin meselesinin, bütün insanlık ortak konusu haline getirilmesi için çalışmayı amaçladıklarını ifade eden Kurtulmuş, BM'de Filistin Devleti'nin varlığını resmen kabul eden ülkelerin tamamının da aktif bir şekilde "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu" inisiyatifinde yer alması için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, İslam dünyasın en önemli ülkelerinden birisi olan BAE'nin bu uluslararası oluşuma büyük katkılarının olacağına inandığını söyleyerek, katkıları dolayısıyla BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash'a teşekkür etti.