Kurtulmuş: Balkanlar ile Türkiye Arasındaki Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş: Balkanlar ile Türkiye Arasındaki Kardeşlik Vurgusu

Kurtulmuş: Balkanlar ile Türkiye Arasındaki Kardeşlik Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balkanlarla Türkiye arasındaki güçlü dostluğu dile getirdi.

23.12.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" programında yaptığı konuşmada, "Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece farklı ülkelerin resmi ilişkilerinden ibaret değildir. Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkinin ana ekseni, halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, okulun faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Okulda düzenlenen "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" programına da katılan Kurtulmuş, öğrencilerle aynı çatı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve Maarif Okullarının Üsküp ve Kalkandelen dışındaki şehirlerde de açılması temennisini dile getirdi. Türkiye olarak Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanması sürecinde bütün Balkan milletlerine eşit mesafede durarak, hepsinin huzur, barış ve istikrar içinde kendi geleceklerini tayin etmelerini en doğru yol olarak düşündüklerini ve bu istikamette destek verdiklerini hatırlatan Kurtulmuş, "Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece farklı ülkelerin resmi ilişkilerinden ibaret değildir. Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkinin ana ekseni, halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisidir. Hemen hemen Balkan coğrafyasının her köşesinde her farklı ırk ve kültür mensubu olan Balkan ülkeleriyle ilgili Türkiye'nin tarihten gelen kadim dostluk ve gönül köprüleri vardır" dedi.

İkili ilişkilerde zaman içerisinde çok büyük mesafeler katedildiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumlarıyla hemen hemen Balkanların her yerinde Balkan halklarıyla ilişkileri kuvvetlendirecek çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. Kuzey Makedonya başta olmak üzere Balkanlarda TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle toplumsal kalkınmaya da destek olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye sadece komşu olmanın ötesinde aynı ortak tarihi benimseyen, aynı ortak kültürün içinden gelen, bu coğrafyada asırlardır birlikte yaşadığımız dostlarımızın, kardeşlerimizin güçlenmesi için çok büyük imkanları seferber etti. Gönlümüz arzu eder ki bundan sonra da bu ilişkileri çok daha güçlü bir şekilde sürdürmek nasip olsun" dedi.

Çok kutuplu, çok kültürlü ve çok merkezli dünyanın kurulması dönemine girildiğini, yaşanan sıkıntıların da bunun habercisi olduğunu aktaran Kurtulmuş, yeni dünya dengesinde yıldızı parlayacak ülkelerden birinin Türkiye olacağını vurguladı. Türkiye'nin güçlenmesi ve büyümesinin Balkan, Orta Doğu ülkelerinin güçlenmesi, doğu-batı gerilimlerinin azaltılarak dünyanın barış ve esenliğe doğru yol alması anlamına geleceğini dile getiren Kurtulmuş, bu kapsamda beraber yol alınacağını söyledi. Geleceğin en önemli teminatlarından birinin ortak kültürel zenginlik olduğunu aktaran Kurtulmuş, Balkanlardaki "Osmanlı barış düzeninin" tarihi bir hikayeden ibaret olmadığını, Balkanlarda bütün mezhepleriyle, etnik yapılarıyla, kültürel farklılıklarıyla insanların bir arada yaşadığını belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde asırlar içinde burada din, mezhep, etnik kavga ortaya çıkmadı. Çünkü herkes, Osmanlı'nın millet sistemi içinde kendi ayrılıklarını, farklılıklarını ortaya koyarak, onur ve huzur içerisinde yaşayabilmeyi başardı. Bir hikayeden bahsetmiyoruz, tarihi gerçekten bahsediyoruz. Bu tarihi gerçeğin bugün de uygulanması mümkün. Bunun için ilk şart, insanların karşısındakine saygı duyması. İnsanın sadece haklarıyla değil, aynı zamanda onuruyla insan olduğunu kavraması ve insan onurunu her şeyin, insani ilişkinin üstünde tutmasıdır. Her insan bizim için insanlık ailesinin bir ferdi, bizim geniş insanlık ailemizin bir üyesidir. Bu çerçevede bakıldığında tarih boyunca insanlar arasında barışı, huzuru, birlikte yaşayabilmeyi sağlamış olan bir milletin, medeniyetin, mirasın çocukları, torunları olarak bugün de bunun mümkün olduğuna inanıyor, bunun gerçekleşmesi için de mücadele, gayret ediyoruz. Balkanlardaki ayak izlerimizin gün yüzüne çıkarılması, buradaki geçmiş ortak tarihimizin bugün yeniden belki yorumlanarak gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı olarak en önemli ödevlerimizden birisidir" dedi.

"İnsan sadece diliyle konuşmaz, gönlüyle konuşur"

Kültürün her alanında yapılacak desteklerin, hizmetlerin önemli, her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bunun en başında gelen unsurun "dil" olduğunu belirtti. Türkçe'de dilin "konuşmayı sağlayan beşeri kabiliyet" ve "gönül" anlamlarına geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "İnsan sadece diliyle konuşmaz, insan gönlüyle konuşur. Türkçe'de asırlar içerisinde Ahmet Yesevi'den bu yana, Balkanlara ve oradan Avrupa'ya kadar uzanan bu coğrafyada bize Türkçe vasıtasıyla, dil vasıtasıyla gönülden konuşabilme becerisi öğretilmiştir. Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bayram-ı Veli'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hepsinin bize o arı, duru Türkçesiyle söylediği şey; kimsenin gönlünü kırma, kimsenin gönlünü yıkma tavsiyeleridir" dedi.

"Sakın kimsenin gönlünü kırma o nazargahı ilahidir" sözünü hatırlatan Kurtulmuş, Allah'ın baktığı yerin insanın gönlü olduğunu vurguladı. Gönül diliyle konuşmayı başarmış, bunu davranışlara da yansıtmış bir millet olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah Türkçe'nin yaygınlaşması, yaygınlaştırılmasıyla bu muazzam kültürel birikimimiz, gönül dili olarak ortaya çıkan birikimimizle çok geniş kitleler tarafından benimsenecek, özümsenecek, anlaşılacak ve sonraki nesillere aktarılacaktır" dedi. - KALKANDELEN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Makedonya, Balkanlar, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Balkanlar ile Türkiye Arasındaki Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Balkanlar ile Türkiye Arasındaki Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.