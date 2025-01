Kurtulmuş: Bosna-Hersek'in AB Üyeliği Desteklenmeli

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi

Kurtulmuş: "Her ne kadar Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'nin üyesi değilsek de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyesi olmasını her uluslararası platformda bir temenni ve Bosna halkının talebi olarak dile getirmeye gayret ediyoruz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her ne kadar Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'nin üyesi değilsek de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyesi olmasını her uluslararası platformda bir temenni ve Bosna halkının talebi olarak dile getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin güvenliğinin ve istikrarının Türkiye için en önemli önceliklerinden birisi olduğunu belirterek, "Bosna Hersek tarihi ve kültürel olarak derin yakın tarihinde büyük acılar çekmiş büyük zulümler görmüş olan bir halkın mücadele sonuçlu kurmuş olduğu bağımsızlığını kazanmış olduğu bir cumhuriyettir ve Bosna Hersek Cumhuriyeti kıyamete kadar ilelebet istikrar içerisinde ekonomik ve siyasi istikrarıyla toprak bütünlüğüyle ve egemenliğiyle yaşayacaktır. Türkiye olarak Bosna Hersek halklarının her bakımdan yanında olduğumuzu bir kere daha bu ziyaret dolayısıyla ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bölgelerinin büyük türbülanslar yaşadığı bir dönemden geçtiklerini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye olarak bütün bölgemizde olduğu gibi özellikle iç çelişkilerinin yoğun olarak yaşandığı Balkan coğrafyasında da bütün Balkan ülkelerinin arasında istikrarın sağlanması, güvenliğin sağlanmasının da fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlayıştan dolayı yani Balkanlar'da istikrarı esas alan Balkan vizyonumuzdan dolayı Türkiye devlet olarak Balkan ülkelerinin tamamıyla yakın ilişkiler geliştirmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında tarihi bir bağ olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bosna'nın toprak bütünlüğüne, Bosna'nın Daytona Anlaşması dolayısıyla kazanmış olduğu ulusal egemenliğine ve egemenlik haklarına sonuna kadar saygılıyız ve herkesin Bosna Hersek'in uluslararası statüsünden kaynaklanan egemenlik haklarına saygılı davranmasının şart olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede zaman zaman özellikle Sırp entitesinin bazı aşırı fikirlere sahip olan siyasetçilerin Bosna Hersek'in bütünlüğünü zedelemeye yönelik sözlerini, eylemlerini dikkatle takip ettiğimizi ve bunun da bölge barışına hiçbir şekilde katkı sağlamayacak ütopik hayali bir takım fikri saygı olduğunu söylemek isterim. Bosna Ersek uluslararası hukuktan kaynaklanan bu egemenlik haklarını sonuna kadar kullanacak ve barış, huzur içerisinde, birlik ve bütünlük içerisinde daha ileri bir ülke olarak yoluna devam edecek. Ayrıca Türkiye olarak Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde de her zaman destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Her ne kadar Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'nin üyesi değilsek de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyesi olmasını her uluslararası platformda bir temenni ve Bosna halkının talebi olarak dile getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangının ilişkin Kurtulmuş, "Bolu Kartalkaya'nın bizim için milletimizin tamamı için ve özellikle sorumluluk sahibi olanlar için bir ders olması gerekir. Herkes üzerine düşen sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirirse bu karşılaştığımız sorunların önemli bir kısmıyla da karşılaşmamız mümkün olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulacak olması da fevkalade önemlidir. Muhtemelen bugün gündeme gelecek ve belki partiler verdikleri farklı önergeleri birleştirerek ortak bir önerge haline getirecekler ya da bir şekilde önerge kabul edilecek" ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, bölge için önemli olan şeyin barış ve istikrar olduğuna işaret ederek, " Türkiye Cumhuriyeti'yle Bosna-Hersek arasındaki ilişkiler tarihi kültürel ve kardeşlik bağlarına dayanmakta ve bu ilişkiler son derece iyi bir dostane ambiyansımız bulunmakta ve bu hem siyasi hem de ekonomik anlamında bizim ilişkilerimizi güçlendirmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna-Hersek'in en önemli iki konuda verdiği desteklerinin çok önemli olduğunu belirttik. O da Avrupa Birliği ve NATO yolundaki çalışmalarımız ve biz önümüzdeki dönemde şunu bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki ve NATO konusunda ilk girecek olan ülke Bosna-Hersek'in olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki Bosna-Hersek'in güven istikrarı için çok önemlidir. Mart ayında Avrupa Birliği'nde görüşmelerin açılmasını bekliyoruz ve bu özellikle Avrupa Birliği yolunda önemli bir yer alacaktır. Bu tabii ki bununla birlikte yeni istihdamın sağlanması ve Bosna-Hersek'in karşılaştığı ekonomik sorunları aşma konusunda önemli olacaktır" şeklinde konuştu. Zvizdic, etnik temizlik konusundaki soruya, "Avrupa'dan ve dünyadan aslında bir ders almasını bekliyoruz. İleride insanların bir yerden başka bir göç ettirilmesi ve insanların yüzyıllarca bir yerde yaşayıp da başka yere sürülmesi bu kesinlikle kabul edilemez. Bu ahlaki ve diğer hukuka da aykırı bir şey ve umarım Birleşmiş Milletler ve Türkiye Cumhuriyeti en başından beri özellikle bu Gazze'de yaşanan soykırıma ve katliama karşı başından beri bir karşı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

