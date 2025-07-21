Kurtulmuş, Fejzic\'i Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'i kabul etti" denildi.
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