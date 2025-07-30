Kurtulmuş, Filistin'i Destekledi - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Filistin'i Destekledi

Kurtulmuş, Filistin\'i Destekledi
30.07.2025 18:02
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de Filistin lideri ile buluştu ve Netanyahu'nun yargılanacağını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya gelerek, "Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre kentinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, her koşulda ve her zaman Filistin halkının haklı davasına olan güçlü desteklerinin süreceğini bir kez daha vurgulayarak, "Filistin'de her gün artan şiddet karşısında uluslararası camiayı harekete geçirmek için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Gazze'de, insanlık tarihinin en ağır soykırımı, en büyük adaletsizlikleri yaşanıyor. Buna karşı sessiz kalmak, bu soykırıma ortak olmak demektir. Bütün dünyanın dikkati Gazze'de yoğunlaşmışken, özellikle Batı Şeria'da yasa dışı işgalcilerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırıları maalesef dünya gündeminden kaçırılmaya çalışılıyor. Uzun yıllar devam edecek olan Filistin davasını korumak, yüceltmek ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığını temin etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hep beraber Filistin halkının sesi soluğu, gücü kuvveti olmaya gayret sarf edeceğiz"

İstanbul'da başlatılan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na daha fazla ülkenin katılmasını temin edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, "Hep beraber Filistin halkının sesi soluğu, gücü kuvveti olmaya gayret sarf edeceğiz. Çoktan haddini aşan İsrail'in Siyonist yönetimi, Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Değerli mevkidaşım Fattouh ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, kendisinin şahsında tüm Filistin halkını hürmetle selamlıyorum" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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