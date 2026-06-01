Kurtulmuş Finlandiya\'da Türk Toplumu ile Buluştu

01.06.2026 21:33
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki Türk ve Tatar toplumuyla görüştü, Türkiye'nin gücünü vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun gereğini yapmak için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirterek, "İnşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız." dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk toplumu temsilcileri ve Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezinde Tatar toplumuyla gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Finlandiya'da Tatar toplumunun varlığının, 18 bin civarındaki Türk vatandaşının Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Finlandiya ile her alanda işbirliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile yapacakları görüşmelerin, başkentteki diğer programlarının Türkiye-Finlandiya ilişkilerine olumlu katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Tatar toplumunun Finlandiya'da huzur içerisinde yaşamasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz her zaman hem Finlandiya'daki hem dünyanın diğer yerlerindeki Tatar kardeşlerimizle çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Şartlar ne olursa olsun, iyi günde kötü günde her zaman Tatarların yanındayız, dostuyuz, kardeşiyiz, aynı ailenin mensuplarıyız. Bunu bundan sonraki süreçlerde de titizlikle devam ettireceğiz ve her zaman sizlerin güzel haberlerinizi duymayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

-Türk toplumu temsilcileriyle buluşma

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Finlandiya'da Türk toplumuyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Finlandiya'daki Türklerin ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiklerini, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarının güçlenmesi için her alanda çaba gösterdiklerini anlattı.

Türkiye'nin bölgesindeki birçok alt üst oluşlara rağmen bir istikrar adası haline geldiğini belirten Kurtulmuş, ayrıca çatışma bölgelerindeki arabuluculuk rolüyle de Türkiye'nin, sözüne itibar edilen bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, milli savunma sanayi başta olmak üzere uluslararası alanda Türkiye'nin gerçekleştirdiği atılımlarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade etti.

Dünyada bu kadar çok gerilimlerin, çalışmaların, türbülansların yaşanmasının sebebinin yeni bir dönemin başlayacağının işareti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya bundan sonra nasıl şekillenirse şekillensin ne iki kutuplu ne tek kutuplu dünya olacak. Bundan sonra çok merkezliliğin geçerli olduğu yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu görüyoruz ve yeni ülkeler, yeni bölgeler, yeni güç merkezleri, dünyada adından söz edilen yeni merkezlerin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu bir döneme girdik. Çok kuvvetle muhtemeldir ki bu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Türkiye bundan sonraki çok merkezli dünya sisteminin kurucu öğelerinden birisi olmaya aday bir ülkedir. Cenabıallah, Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, kudretini artırsın, Türkiye'nin sahip olduğu bu istikrarı daha da pekiştirebilmek için gücümüzü, kuvvetimizi artırsın.

Türkiye'nin en büyük gücü, millet olarak birlik ve beraberliğimizdir. Türkiye'de farklı etnik kökenlerden insanlar bir aradayız. Dolayısıyla biz bu farklılıklar içerisinde bir arada yaşama kabiliyetimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Aramızdaki bu farklılıkların hiçbirisini, bir ayrılık, ayrıştırma vesilesi olarak asla kabul etmeyeceğiz. Hepimizin eşit, özgür yurttaşlar olduğu, birinci sınıf insanlar olduğu bir Türkiye'nin inşa edilmesi için canla başla gayret ediyoruz."

Türkiye'nin bir diğer önemli gücünün de "millet varlığı" olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu millet varlığının her gün biraz daha güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye'yi seven milletlerle irtibatı sürdürerek Türkiye'yi daha güçlü hale getirmek için mücadele edeceklerini belirterek, "Dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimizi, dostlarımızı, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, aynı fikir, aynı gönül coğrafyasına sahip olduğumuz çok sayıda insanla irtibat içerisinde olmayı başarıyoruz. Türkiye'nin artan gücü, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlemez yükselişine şahit olacağımız bir dönemdir. Bunun emarelerini şimdiden görüyoruz. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının varlığı da gücümüzü artıran en önemli unsurlarımızdan birisidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye içinde birlik ve beraberliğin artırılması, terörün sona erdirilmesi, barış ve kardeşliğin sağlanması, etnik kökende bölücülüğün, ayrımcılığın ortadan kaldırılması için son zamanlarda büyük bir gayretle Terörsüz Türkiye sürecini yürüttüklerini ifade eden Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin ortak fikirleriyle oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir insanın teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Milli birliğimiz, aynı vatanın, aynı kültürün, aynı inancın, aynı geçmişin bir parçası olarak aynı istikbalin ortakları olmayı sürdüreceğiz. Bunun için de gayretle Türkiye'deki bu süreci bitirmek için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla da o süreci tamamlayarak Cumhuriyetimiz'in ilk asrının yarısına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız."

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının sonucunda bir raporun ortaya konulduğunu dile getirerek, "Onun gereğini yerine getirmek için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız." dedi.

Görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı.

Kaynak: AA

