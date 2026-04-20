Kurtulmuş, Hastanede Sangsoo Jun\'u Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu marjındaki bir toplantı esnasında rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Kore Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili Sangsoo Jun'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Sangsoo Jun'un ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. - İSTANBUL