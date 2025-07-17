TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Yapıcıoğlu ile beraberindeki Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç'i kabul ettiği belirtildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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