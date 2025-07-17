Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti

Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti
17.07.2025 18:40
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve milletvekillerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Yapıcıoğlu ile beraberindeki Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti - Son Dakika

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