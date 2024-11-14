Kurtulmuş: İsrail'in BM Üyeliği Askıya Alınmalı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: İsrail'in BM Üyeliği Askıya Alınmalı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması gerektiğini ve yaptırımların hızlanması gerektiğini söyledi.

14.11.2024 15:22
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının bundan sonra her uluslararası platformda konuşulması, uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mecliste bir araya geldiği Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, iki ülke parlamentoları arasında verimli bir ilişki olduğunu belirterek, "Afrika politikamızın ana bakış açısı; dışarıdan empoze edilecek değil, Afrika halklarının kendi aralarındaki diyalogla geliştirecekleri çözümlerin esas olduğuna inanıyoruz. Eşit iki ülke olarak, egemenlik ve bağımsızlık haklarını sonuna kadar kullanan halkın devletleri olarak müstakil, bağımsız ilişkilerimizi eşitlik temelinde gerçekleştirme ve geliştirmeyi önemli bir mihenk taşı olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması gerektiği açıklamaları ile ilgili soru üzerine, "Uluslararası platformlar olarak baskıları arttırmamız lazım. Mahmut Abbas, İsrail'in 'apartheid' uygulamaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması teklifinde bulundu. Ben de G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Brezilya'da gündeme taşıdım. İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının bundan sonra her uluslararası platformda konuşulması, uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor" dedi.

Yeni anayasa görüşmelerine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "TBMM, Cumhuriyet tarihinin demokratik temsil gücü en yüksek meclisidir. Görüşmenin, konuşmanın yapılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Partilerimizin büyük çoğunluğunun anayasa teklifi var. Türkiye'nin 12 Eylül darbe anayasasından kurtulma vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Malavi Meclis Başkanı Hara ise, Türkiye ve Malavi arasında yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, bunun iki ülke halklarının da yararına olduğunu söyledi. Hara, bu ziyaret öncesinde iki ülke parlamentoları arasında resmi bir ziyaret olmadığını da ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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