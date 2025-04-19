Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında İstanbul'a gelen Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın oldukça verimli geçtiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'a toplantıya verdiği güçlü destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, zaman içerisinde genişlemesinin öngörüldüğü grubuun ortaya koyacağı müzakerelerle bütün ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesinin ve iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesinin sağlanabileceğini belirtti. Kurtulmuş, platformun Filistin meselesinde sadece Müslüman ülkelerin değil bütün ülkelerin parlamentolarını devreye sokacak önemli bir imkan oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye ve Malezya arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri parlamentolar arasında da sürdürme arzusunda olduklarını bildirdi. Malezya gibi dost ve kardeş bir ülkenin Asya'da giderek yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul'un toplantı vesilesiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin de ikili ilişkilere olumlu katkı sunacağını vurguladı. - İSTANBUL