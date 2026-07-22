Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yasası tatile girmeden çıkacak - Son Dakika
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Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yasası tatile girmeden çıkacak

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yasası tatile girmeden çıkacak
22.07.2026 17:51
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle anlayış birliği sağlandığını belirterek, 'Terörsüz Türkiye' yasasının Meclis tatile girmeden kanunlaşacağını ve silah bırakma sürecini başlatacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında siyasi parti ziyaretlerini tamamladı. Kurtulmuş, "Tüm siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden evvel bu yasa kanunlaşır ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını da açar. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında gerçekleştirdiği siyasi parti turunun ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Silahların bırakılması, terörün asla konuşulmaması ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapısının açılması için yasal düzenleme ihtiyacı ortadır. Bu çerçevede bütün sorumluluk TBMM'de bulunan siyasi partilerdedir. İsteriz ki; nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa gerçekleştirilecek olan yasal düzenleme de tüm partilerin katılımı ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıksın. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız ortak anlayışın gündeme getirilmesidir. Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik eşik tanımı yapacak; yani örgütün silahlarını bırakıp münfesih hale geldiğinin tespiti ve teyidi ile ilgili bir mekanizma bu yasanın içerisinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesinin gerekli olduğunun kanaatindeyiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerine değinerek, "Tüm siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonra çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri bir araya gelerek yasanın detayı ile ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte tüm partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden evvel bu yasa kanunlaşır ve Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını da açar" ifadelerini kullandı.

'YENİ PARTİ KURARLARSA GÖRÜŞLERİNİ ALMAK VAZİFEMDİR'

Türkiye'yi uzun yıllardır meşgul eden terör sorununun sona ermesi ile birlikte kardeşlik kapılarının sonuna kadar açılacağını vurgulayan Kurtulmuş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kurtulmuş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Tabii ki bu yasa Meclis'te bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Komisyonda CHP'li arkadaşlarımız fevkalade güçlü bir destek verdiler, tartışmaların her aşamasında bulundular ve bu süreçte o zaman CHP'nin Genel Başkanı olan Özgür Özel'in, Grup Başkan Vekili Murat Emir'in fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkısı olan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da sürece ilişkin görüşlerini almak Meclis Başkanı olarak vazifemdir" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'E GELİR'

Kurtulmuş, takvime ilişkin soru üzerine şöyle konuştu;

"Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Meclis Başkanlığına sunulur, gerekiyorsa diğer partilerden koordinatörlerle birlikte nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına gelir, komisyona havale edilir ve yetişirse önümüzdeki hafta Meclis bunu müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekiyor. Çok kapsamlı, çok detaylı bir metin olmayacak. Üzerinde ortaklaşmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla, neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, denetleme mekanizmasının nasıl ve ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne kadar olacağı ile ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de yasa kanunlaşmış olur."

Kurtulmuş ayrıca denetleme mekanizmasının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun içerisinde yer alan çerçeveyle belirlendiğini ve devletin yetkili kurumlarının yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla TBMM'ye sunulacağını ekledi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yasası tatile girmeden çıkacak - Son Dakika

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