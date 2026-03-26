Kurtulmuş, Romanya'da İşbirliği Vurguladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş, Romanya'da İşbirliği Vurguladı

Kurtulmuş, Romanya\'da İşbirliği Vurguladı
26.03.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Başbakanlık binasına gelişinde Romanya Başbakanı Bolojan karşıladı, Kurtulmuş ile Bolojan iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere görüntü verdi.

Kurtulmuş, daha sonra heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Meclis Başkanı düzeyinde 13 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ziyaretinin hükümetler ve parlamentolar arasındaki işbirliği ile ittifakı daha ileriye taşımasına vesile olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, hükümetler düzeyinde yakalanan ivmenin parlamentolar arasındaki ilişkilere de teşmil etmesi gerektiğini söyledi.

Birçok uluslararası asamblede Türkiye ve Romanya'nın yer aldığını belirten Kurtulmuş, iki ülke delegasyonları arasındaki yakın çalışmaların yararlı çalışmaları ortaya koyacağını söyledi.

Türkiye ile Romanya arasındaki köklü ve tarihi dostluk bağlarına dayanan ilişkilerin her alanda ulaştığı üst seviyeden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, eski Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun 2024 Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaretinde ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının, ilişkileri daha yukarı seviyeye taşıdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakın zamanda Romanya'ya öngörülen ziyaretinin bu ilişkilerin daha ileri götürülmesine vesile olacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinde ikinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile iş konseyi toplantısının da düzenlenmesinin planlandığını belirterek, Erdoğan'ın ziyaretiyle stratejik ortaklığa dayanan yakın ilişkilerin perçinleneceğini ve yeni bir boyut kazanacağını kaydetti.

Ekonomi ve ticari alandaki işbirliklerine de işaret eden Kurtulmuş, 13,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin kısa sürede 15 milyar dolara, orta vadede ise 20 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş, savaşın bir çözüm olmadığını, savaş nedeniyle bölge ülkelerinin ve bölgeyle irtibatlı ülkelerin birinci derecede etkilendiğini belirtti.

Kurtulmuş, İran'a karşı başlatılan saldırıların devam etmesi durumunda çok büyük kırılmaların yaşanacağını, petrol fiyatlarındaki artışın ortaya çıkaracağı yıkım tablosunun savaşın ortaya koyacağı yıkım tablosundan daha ağır olacağını belirtti.

Görüşmede, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Romanya, Bükreş

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:03:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Romanya'da İşbirliği Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.