Kurtulmuş'tan Somali Halk Meclisi Başkanı'na tebrik - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Somali Halk Meclisi Başkanı'na tebrik

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur ile telefonda görüştü; Nur'u tebrik ederek Türkiye'nin Somali'nin kalkınması ve terörle mücadelesine desteğini vurguladı, parlamento işbirliğinin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, görüşmede Halk Meclisi Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Abdülkadir Muhammed Nur'u tebrik etti.

Nur'a üstün başarı dileyen Kurtulmuş, seçim sonucunun Somali'nin geleceği için hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki başbakanlığı döneminde Somali'ye düzenlediği tarihi ziyaretin ardından her alanda mükemmel seviyede devam ettiğini, Türkiye'nin hem halkıyla hem de devletiyle Somali'nin yanında olduğunu vurguladı.

Somali'nin kalkınmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve parlamentolar arası işbirliğini geliştirmeyi önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, Somali'nin terörle mücadelesinin yanında olmayı her zaman sürdüreceğini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Kurtulmuş, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan Kanun ile Türkiye'nin terör meselesinden kurtulacağını, terörsüz bir bölgeyi inşa edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, ayrıca mevkidaşı Nur'u Türkiye'ye davet etti.

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Nur ise Somali'nin her alanda kalkınması için mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, başarı dilekleri için Kurtulmuş'a şükranlarını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecine katkıları dolayısıyla Kurtulmuş'u tebrik eden Nur, sürecin Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Nur, ayrıca Türkiye'nin bölgesel konulardaki tavrını takdirle karşıladıklarını ve Somali'nin yanında olan tutumunu memnuniyetle müşahede ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Somali Halk Meclisi Başkanı'na tebrik - Son Dakika

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