Kurtulmuş'tan 41 İkili Görüşme

20.04.2026 12:10
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu'nda 41 ikili görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Arap Parlamentosu başkanları ve bazı uluslararası kuruluşların başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 ikili görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin ev sahipliğinde 15 Nisan'da başlayan ve dün sona eren PAB'ın Genel Kuruluna 80 meclis başkanı, 800 milletvekili ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. 152. Genel Kurul için yaklaşık 3 bin kişi kayıt yaptırdı.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın etkileri, küresel krizler ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Farklı coğrafyalardan gelen mevkidaşlarına Türkiye'nin dış politika önceliklerini aktaran Kurtulmuş, küresel barış, istikrar ve diyaloğun tesisine yönelik çabalara daha güçlü destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile Filistin'e yönelik zulmünün sona erdirilmesi, yaşanan insanlık krizlerinin ortadan kaldırılması için parlamentoların aktif sorumluluk üstlenmesi ve hükümetlerin de buna ilişkin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, PAB 152. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen oturumlara ve toplantılara ilişkin de bilgi verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Kasımpaşa’dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
