Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla aradı.

Kurtulmuş, görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti.