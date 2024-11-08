Kurtulmuş'tan Elazığ'a Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.