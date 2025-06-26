Kurtulmuş'tan Hicri Yılbaşı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Hicri 1447 senesinin; ülkemize, Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle, yeni yılımız ve muharrem ayımız bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.