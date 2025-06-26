TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Hicri 1447 senesinin; ülkemize, Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle, yeni yılımız ve muharrem ayımız bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Hicri Yılbaşı Mesajı - Son Dakika
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