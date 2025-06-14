Kurtulmuş'tan HÜDA PAR Milletvekili'ne Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'da saldırıya uğrayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'e "geçmiş olsun" dileğini iletti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Mısır'da saldırıya uğrayan Dinç'le telefonda görüştü.

Görüşmede, Faruk Dinç'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan soykırıma, insanlık dramına ve açlığa dikkati çekmek amacıyla Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen "Küresel Vicdan Yürüyüşü"ne katılan Dinç'in de aralarında bulunduğu sivillere yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.