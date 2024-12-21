TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclisi ziyaretinde Meclis Başkanı Afrim Gaşi tarafından resmi törenle karşılandı.
Kuzey Makedonya Meclisi'ndeki tören, Kurtulmuş ve Gaşi'nin alandaki yerlerini almasıyla başladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Kurtulmuş tören kıtasını selamladı. Kurtulmuş ve Gaşi'nin heyetlerini birbirlerine takdiminin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
Törende, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy yer aldı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Kuzey Makedonya'ya Resmi Ziyaret - Son Dakika
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