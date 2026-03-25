Kurtulmuş ve Olekas'tan İşbirliği Vurgusu
Kurtulmuş ve Olekas'tan İşbirliği Vurgusu

25.03.2026 16:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya ile işbirliği ve enerji güvenliğini görüştü, AB desteği beklentisi belirtildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile görüştü. Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ve Litvanya hükümetleri arasında var olan olumlu ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sunmak amacıyla parlamentolar arasındaki ilişkileri de ilerletmek gerektiğini vurguladı.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin, enerji güvenliği ve bağlantısallık gibi kavramların önemini artırdığını kaydeden Kurtulmuş, bu anlayışla, bölge ve ötesindeki ulaştırma, iletişim ve enerji güzergahlarında aktif bir rol üstlenmeye çalıştıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefinin aşıldığını, bu artışın devam etmesini arzu ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin AB üyelik sürecine Litvanya'nın desteğinin gelecek dönemde sürdürülmesi temennisini ifade eden Kurtulmuş, AB'ye tam üyeliğin, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki ana hedeflerinden olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas'ı 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Litvanya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
