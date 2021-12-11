Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da "Vefa Buluşmaları" toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da "Vefa Buluşmaları" toplantısına katıldı Açıklaması

11.12.2021 17:32

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kararlılıkla, cesaretle AK Parti'nin Türkiye'ye verdiği en önemli kazanımlardan birisi, vesayetleri tarihin çöp tenekesine atmış olması ve vesayet odaklarını milletin önünden silip bir kenara fırlatmış olmasıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kararlılıkla, cesaretle AK Parti'nin Türkiye'ye verdiği en önemli kazanımlardan birisi, vesayetleri tarihin çöp tenekesine atmış olması ve vesayet odaklarını milletin önünden silip bir kenara fırlatmış olmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı"nda, iki gündür Trabzon'da bulunduğunu, gerçekleştirdikleri ziyaret ve programların kendisi için zihninde iz bırakan etkinlikler olduğunu söyledi.

Trabzon'daki son programını, AK Parti için gecesini gündüzüne katan, birçok fedakarlıkta bulunan parti mensuplarıyla bir araya gelerek gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, "Bir siyasi hareket için hele de Türkiye gibi iddiası olan, Türkiye gibi büyük bir medeniyet birikimi olan ve gelecek ufku olan bir ülkede, hele AK Parti gibi bu ülkenin yükünü taşıma kararlılığı içinde olan siyasi harekette en önemli meselelerden birisi nereden geldiğimizi unutmadan nereye gideceğimizi hesap etmek ve o istikamette yürümektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de siyaset dünyası içinde fevkalade zor zamanların geride bırakıldığını vurgulayarak, "Bugün yaşadıklarımız da Allah'ın izniyle geride kalacak ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlatan Kurtulmuş, "Bunların hepsi gökten yağmur yağdıkça, yerden nebat bittikçe yani Allah bu ülkeye nimetlerini ihsan ettikçe, akılla, planla yapılıp planlanacak olan şeylerdir. Bunu yapabilmek için buna uygun bir zihin yapısının olması lazım. 'AK Parti'nin en önemli başarıları nelerdir?' derseniz, bütün bunları da yapabilmesini sağlayan bir zihniyet devrimini gerçekleştirmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz gecesi vesayetler döneminin geride kalmasının mührüdür"

Kurtulmuş, Türkiye'nin geçmiş 20 yılında üç önemli konuda büyük başarı kazandığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi, vesayetler döneminin geride kalmış olmasıdır. Kararlılıkla, cesaretle AK Parti'nin Türkiye'ye verdiği en önemli kazanımlardan birisi vesayetleri tarihin çöp tenekesine atmış olması ve vesayet odaklarını milletin önünden silip bir kenara fırlatmış olmasıdır. Askeri vesayetlerin, sivil vesayetlerin, yargı vesayetlerinin, uluslararası kuruluşların vesayetlerinin hepsi artık eski Türkiye'nin kirli paslı raflarında kalmıştır. Bir daha o döneme Allah'ın izniyle geri dönmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi vesayetler döneminin geride kalmasının mührüdür. Bu mührü siz vurdunuz, milletimiz vurdu ve Allah'a çok şükür vesayetler dönemi bir daha açılmamak üzere o kapı kapatılmış oldu. AK Parti'nin Türkiye siyasetindeki en önemli kazanımlarından biri budur."

Türkiye'nin diğer bir kazanımının da özgüven inşası olduğunu belirten Kurtulmuş, eskiden herhangi bir şeyin yapılması gündeme geldiğinde, "Yaptırmazlar, gücümüz yetmez, biz bunu yapamayız" diyerek bir özgüven eksikliği içinde olan Türkiye'nin, bugün milli savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştığını, İHA'ları ve SİHA'larıyla Türkiye'nin dünya çağında marka haline geldiğini, Türkiye'nin Mavi Vatanı korumak için kendi yerli korvetlerini üretecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin dış politikayla sorunların çözümüne katkı sağladığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Karabağ'da bitmez zannedilen Ermeni işgalinin Türkiye'nin de desteğiyle sona ermiş olması ve açılmaz zannedilen Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması, bir özgüvenin gelişmesine, özgüvenin inşa edilmesine fevkalade önemli katkı sağlamıştır. Bu dönemin en önemli kazanımlarından birisi budur. Artık ufacık lise talebesi öğrencilerimiz, bıraksanız uzay mekiğini yapabilecek bir güce sahip olduğuna inanıyor. Robot dersi atölyelerinde robotlarını üretiyorlar, robotik kodlamalarını yapıyorlar, her türlü teknolojik gelişmeyi takip ediyorlar ve 'Biz elin oğlundan geri kalmadan bunları yapabiliriz' özgüveni içinde hareket ediyorlar. Allah'a binlerce şükür Türkiye bugün bu noktaya geldiyse sizlerin fedakarca çalışmalarının, kararlı çalışmalarının ve bu büyük kadronun Türkiye'ye yapmış olduğu hizmetlerin sonucudur."

Türkiye'nin üçüncü en büyük kazanımın ise ekonomik, hukuki ve siyasi reformları çok güçlü ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu üç nokta zihniyet değişiminin de çok açık şekilde görüldüğü yerdir. Bu anlamda bu üç mesele AK Parti'nin 20 yılının bir özeti olarak gündeme alınabilir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Vefa Buluşmaları toplantısına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Vefa Buluşmaları toplantısına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Vefa Buluşmaları toplantısına katıldı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da Vefa Buluşmaları toplantısına katıldı Açıklaması

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da 'Vefa Buluşmaları' toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama 20:10 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!

Son Dakika Haberleri
20:09 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
20:08 Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:39 Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı
19:35 Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm
19:24 Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata
18:55 Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye geçit vermedi
18:43 Garibe Gezer'in cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
18:42 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı
18:20 Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı         
20:14
Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama         
20:09
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 20:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da "Vefa Buluşmaları" toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement