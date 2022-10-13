AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin"

13.10.2022 16:51

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin" Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Sırtını sıvazlayanlara, 'yürü aslanım' diyenlere güvenmesin.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin"

KAYSERİ - Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni'ne katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; "Sırtını sıvazlayanlara, 'yürü aslanım' diyenlere güvenmesin. Yunanistan, bölgemizdeki istikrarı bozacak haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın, hiçbir adım atmasın" dedi.

Kayseri Üniversitesi'nin Develi ilçesinde bulunan Seyrani Kampüsü'ndeki programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ender görülen dönemden geçtiğini aktaran Kurtulmuş; "Dünya her alanda ve hemen hemen dünyanın her yerinde büyük yeniden oluşların, altüst oluşların içerisinden geçiyor. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan ekonomide karşılaştığımız küresel sorunlar, sadece karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Rusya- Ukrayna arasında devam eden aslında sadece iki ülkenin değil Rusya ile batı arasında sürecek o0lan bu savaş sadece sorunlardan birisini ortaya çıkartıyor. Mesele, dünyada uzunca süredir devam eden ve artık tamamıyla dengesizlik durumuna oturmuş olan kütrsel bir yapının var olmasıdır. Yani artık dünyada herhangi bir şekilde sorun çözme yeteneği kalmamış olan uluslararası bir sistemden bahsediyoruz. Ne bir savaşı çözebiliyor, ne bir barış sağlayabiliyor, ne göç meselesini engelleyebiliyor, pandemide gördük ki sağlık sorunlarını da çözemiyor. Tam manasıyla dengesizliğin var olduğu ve dünyadaki bütün büyük güçlerin özellikle Avrupa Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta olmak üzere 4 farklı bölgedeki büyük gücün dünyanın her yerinde rekabet ettiği, birbirine el ense attığı dönemden geçiyoruz" dedi.

"Yunanistan 'yürü aslanım' diyenlere güvenmesin"

Yunanistan'ın bölgedeki istikrarı bozacak hiçbir işin içinde olmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş; "Türkiye ile arasındaki meseleleri varsa müzakere masasında çözmekten başka hiçbir yolu yoktur. Sırtını sıvazlayanlara, 'yürü aslanım' diyenlere güvenmesin. Yunanistan, bölgemizdeki istikrarı bozacak haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın, hiçbir adım atmasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yunanistan, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin' - Son Dakika

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