İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Adalar\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Adalar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sonrasında vatandaşlara seslenen Kurum, "Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun istiyoruz. Adalarımıza elektrikli ve nostaljik tramvay kazandıracağız. Burada su ürünleri kooperatifi kurarak, hem su ürünleriyle alakalı istihdamı arttıracağız hem de adaların ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Adalar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sırasında Kurum'a AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Uğur Sina Şen ve milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak AK Nokta seçim standını ziyaret eden Kurum, ardından yan tarafındaki CHP standını da ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi. Adalar'da vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, ilçede bulunan esnafı da ziyaret etti. Adalar'da kendi bahçesinde spor yaptığını dile getiren bir vatandaş, mevcut yönetimin ısrarla bir spor salonu yapmadığını dile getirdi. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, "Depremzedeler hızır gibi yetiştiniz. İstanbul'un büyük depremi var. Cumhurbaşkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Uğur Sina Şen ile İstanbul'a yetişin. Rüyamda İstanbul'da deprem olduğunu, ayakta bina kalmadığını gördüm. İstanbul'un size acilen ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Kurum ise, "Tedbirleri beraber alacağız" şeklinde cevap verdi.
Kurum, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) de ziyaret ettikten sonra vatandaşlara seslendi. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.
"Adalarımızı algıdan başka bir şeyin üretilmediği durumdan kurtaracağız"
Ziyaretleri sonrasında konuşan Kurum, "Sina başkanımızla birlikte 31 Mart akşamı Adalarımızda yeni bir heyecan başlayacak. Adalar'ımızı geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği, herhangi bir hizmetin yapılmadığı bu durumdan kurtaracağız. Bugün 21 Mart bahar bayramı. Adalara bir bahar havasında geldik. Bugünü 31 Mart'ta Adalar'ın o kötü talihini değiştirecek tarihi not alın. 31 Mart akşamı İBB'yi adaların her yerinde hissedeceksiniz. Adalar'ın bu güzelliğine güzellik katacak, yeşilini koruyacak, mavisini tertemiz hale getireceğiz. Buradaki tarihi yapılarımızı gözümüz gibi koruyacağız. Gelecek nesillerimizle buradaki birlik beraberlik ruhu içerisinde aynı çatı altında yaşayacağız. Şurada dolaşırken 81 ilin özetini görüyorsunuz. Burada 81 ilden gelen kardeşlerimiz var. Burada huzur içerisinde bir yaşam var. Bu huzurlu çok daha artıracak adımları atacağız" dedi.
"Adalarımıza elektrikli ve nostaljik tramvay kazandıracağız"
Adalar'da yaşamanın külfet olmayacağını dile getiren Kurum, ilçede gerçekleştireceği projeleri şöyle açıkladı:
"Adalar'da yaşamak kıymetli olacak. Halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı sorunları yaşamayacak. Adalar'a gelen 65 yaş üstü büyüklerimiz ücretsiz bir şekilde seyahat edecek. Adalar'a ulaşım da nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, İBB adalar halkının da buraya ulaşımında her türlü imkanı sağlayacak. Göreve gelir gelmez aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. Vatandaşlarımız bir otobüsten diğer otobüse gider ve oradan da deniz yoluyla bir aktarma yapmak zorunda kalıyorsa, bu aktarmada herhangi bir ücret ödemeyecek. Adalar'da vatandaşımızın bizden plajlarıyla alakalı talebi var. 1 Nisan itibarıyla Adalar'da halk plajını kurulması adına bu yatırımları da Sina başkanımla birlikte yapacağız. Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun istiyoruz. Adalarımıza elektrikli ve nostaljik tramvay kazandıracağız. Burada su ürünleri kooperatifi kurarak, hem su ürünleriyle alakalı istihdamı arttıracağız hem de Adalar'ın ekonomisine katkı sağlayacağız. Büyükada'mızdaki meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Buraya özellikle engelli kardeşlerimiz için akülü şarj istasyonlarını kazandıracağız. Gençlerimiz için sanatoryumu bundan sonra gençlik kampı olarak Adalar'ın gençliğine armağan ediyoruz. 21 Mart, 31 Mart İstanbul bayramının öncesi ve burada Adalar'daki provası."
"Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler"
İBB yönetimini, CHP'yi ve yöneticilerini eleştiren Kurum, "31 Mart'ta sandığa gittiğimizde bir tarafta liyakatli kadrolarla milletine verdiği sözleri gerçekleştirmiş olanları, diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul'un kaynaklarını çarçur edenleri oylayacağız. 31 Mart'a bir tarafta bir tarafta milleti için gece gündüz çalışanları, diğer tarafta yol yürüdüğü arkadaşlarını sırtından hançerleyenleri oylayacağız. Bugün balya balya paralarla poz verdikleri durumu net bir şekilde görüyoruz. 31 Mart bu 2 zihniyet arasında geçecek. 31 Mart'ta bir tarafta eser diyenler, diğer tarafta verdiği sözleri hatırlamayanlar var. Biri çıkıp bizim ev kadınlarımızı maalesef ayrıştırıyor. Eş genel başkanları çıkıp bizim bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızın vatan sevgisini soruyor. Bu zihniyet bu memlekete bugüne kadar hiçbir şey katmadı bundan sonra da katmayacak. 5 yıl geriye dönüp baktığınızda Adalarda İBB'nin bir yatırımını gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir dertleri yok. Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı bilmezler, Adaların ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adaların çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci söylüyor. Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun bu devleti nasıl yöneteceksin? Sen git köfte dükkanı yönet, onu becerirsin. Şimdi nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak. Adalarımıza birlikte biz hizmet ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Adalar'ın insanı bu hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Deprem korkusunu 31 Mart'ta beraber gidereceğiz. Ulaşım çilesini 31 Mart'ta beraber bitireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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