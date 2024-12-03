Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısında ARYA A.Ş'nin başarılı mali durumu ve yeni projeler hakkında bilgiler verildi. Başkan Ömer Günel, şirketin kamu yararına çalışmalarını vurguladı.

03.12.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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Kuşadası Belediye Meclisi, 2024 yılının son toplantısını yaptı. Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel, "ARYA bizim dönemimizde belediyeye ait olan şirketler içerisinde gerçekten yüz akımız oldu. Hepiniz bununla gurur duyabilirsiniz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş'nin mali tablosuyla ilgili bilgi istenmesi üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir konuşma yaptı. ARYA'nın Kuşadası Belediyesi'ne ait şirketler içerisinde yüz akı olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "ARYA biz göreve geldikten sonra restoran ve kafe işletmeciliği konusunda gerçekten uzmanlaştı. Restoranlarımızda Adalı Kart'a yüzde 30 indirim yapmamıza rağmen şirketin en ufak bir personel borcu yok. Tüm bunları promosyonlardan karşılıyoruz. Geçmiş dönemlerde ARYA'ya dünyalar kadar promosyon verilmesine rağmen hiçbirini bütçede göremezdiniz. Bugün ARYA'nın bütçesini inceleyin milyonlarca lira para bütçeye promosyon olarak giriyor. Bunların hepsi kamu yararına olan faaliyetler" diye konuştu.

Yılın son meclis toplantısında 'Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili rapor da okunarak oylamaya sunuldu. Raporda, yerel ve kadın üreticileri desteklemek için kurulan 'Tarımsal Kalkınma ve Kadın Emeği Kooperatifi'nin Halk Ada Market'e ürün temin etmeye devam edeceği ifade edildi. Kuşadası'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Halk Ada Market'i büyütmeyi planlıyoruz. Böylece hem hemşehrilerimize hem de dışarıdan gelen misafirlerimize kendi kooperatiflerimizde üretilen ürünleri ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Toplantısı'nda, belediye şirketlerinden olan 'Medya Ada Reklam Pazarlama Ticaret A.Ş' isimli şirketin de adı tüzel kişiliği korunarak 'Ada Suları Denizcilik Turizm Ticaret A.Ş' olarak değiştirildi. Kuşadası Belediyesi, şirket aracılığıyla kenti denizcilik alanında ilgilendiren konularda su ürünleri kooperatifleriyle iş birliği protokolü imzalayacak.

Toplantıda İmar Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Meclis Üyesi Hasan Göçmen'in yerine CHP'li Meclis Üyeleri Seyfi Seyhan Suvari, Fahrettin Çiçek ve Emre Fazlılar'ın önergesiyle oy çokluğuyla İYİ Parti'den Alper Örter seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Meclisi 2024 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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