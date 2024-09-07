Kuşadası'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası\'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

07.09.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Esareti simgeleyen kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan canlandırma ile başlayan kutlamalar Atatürk Meydanı'nda devam etti.

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar sabah saat 09.45'te Kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını simgeleyen temsili törenle başladı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Kuşadası Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

"Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı genç kuşaklar yetiştireceğiz"

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Sözlerime bizlere şu an üzerinde yaşadığımız bu cennet ülkeyi ve ilçeyi, canları pahasına savaşarak armağan eden Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anarak başlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ateşlediği bağımsızlık meşalesinin tüm Anadolu'yu dalga dalga aydınlatması ile harlanan ulusal bağımsızlık ve kurtuluş savaşı ruhu, bayrak yarışı misali elden ele aktarılarak 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlanmıştır. Kuşadası'nın yiğit evlatlarının da omuz verdiği kurtuluş savaşımız, ulusal bağımsızlığımızı sağlamanın yanında, devrim ilkeleri ışığında tesis edilen halkçı ve demokratik kurumların ve çağdaş bakış açısının tohumlarını da Anadolu topraklarına ekmiştir. Kuşadası'nı işgal eden emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin ilçemiz açısından zaferle taçlandığı 7 Eylül günü kutlu olsun. Kuşadalılar olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ataürk'e ve aziz şehitlerimize olan borcumuzu ancak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı genç kuşaklar yetiştirerek ödeyebiliriz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Günel mesajında, "Kuşadası 102 yıl önce düşman işgalinden şehitlerimizin vatan sevgisi ve aziz kanıyla kurtuldu. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnettarız. 7 Eylül düşman işgalinden kurtuluşumuzun yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası'nda kutlama etkinlikleri, bugün saat saat 20.00'de Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fener alayı ile devam edecek. Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayacak olan fener alayı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona erecek. Fener alayının ardından meydanda saat 20.30'da Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Kuşadası, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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