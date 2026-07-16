Kütahya Belediye Başkanı Kahveci: "Alnımız açık, başımız dik, görevimizin başındayız" - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci: "Alnımız açık, başımız dik, görevimizin başındayız"

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci: "Alnımız açık, başımız dik, görevimizin başındayız"
16.07.2026 14:15  Güncelleme: 14:23
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mobbing iddialarını reddederek hakkında soruşturma bulunmadığını açıkladı. Partisindeki son gelişmelere de değinen Kahveci, seçilmiş genel başkanlarına destek verdiklerini ve olağanüstü kurultay beklentisi olduğunu söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyede mobbing uygulandığı yönündeki söylemler ve partisindeki son gelişmelere ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Hakkında İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığınca başlatılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığını ifade eden Kahveci, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bazı basın organlarında yer alan "İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı" yönündeki haberlere değinen Başkan Kahveci, belediyeye ulaşan resmi herhangi bir bilgilendirme olmadığını ifade etti. "Bizim bildiğimiz böyle bir soruşturma yok. Eğer İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı tarafından verilmiş resmi bir soruşturma varsa bunun muhatabı olarak bize de bildirilmesi gerekir. Kamuoyunda dolaşan iddiaların resmi bir dayanağı bulunmuyor" diyen Kahveci, doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini dile getirdi.

"Bin 705 çalışanımız var, mobbing iddiasını kanıtlayamazlar"

Belediyede çalışan personele yönelik mobbing uygulandığı yönündeki iddiaları da sert sözlerle reddeden Başkan Kahveci, göreve geldiği günden bu yana tüm çalışanlara eşit mesafede yaklaştığını söyledi. Belediyede bin 705 personelin görev yaptığını belirten Kahveci, "Bir tek kişi çıkıp bana 'Başkan bana mobbing yaptı' diyemez. Tüm dava dosyalarını ve dilekçeleri inceledim. Böyle bir ifade yok. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bana iftira atabilirsiniz ama yapmadığım bir şeyi kabul etmem. Kimse de bana bunu kabul ettiremez" ifadelerini kullandı.

"Belediyede hiçbir çalışana siyasi baskı yaptırmadım"

Kamu kurumlarında tarafsızlığın esas olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, belediye içerisinde hiçbir personele siyasi görüşü nedeniyle baskı uygulanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Görev anlayışının adalet ve eşitlik üzerine kurulu olduğunu belirten Kahveci, "Ben bu göreve adaletli olmak için geldim. Her sabah bu binaya kamu hizmeti üretmek için geliyorum. Hiçbir çalışma arkadaşımın siyasi düşüncesi nedeniyle baskı görmesine izin vermedim, vermem de. Hangi siyasi görüşten olursa olsun hiç kimse belediye içerisinde siyaset yapamaz. Kamu hizmeti siyaset üstüdür" diye konuştu.

Kendisi hakkında yürütüldüğü iddia edilen süreçlere ilişkin de konuşan Kahveci, hukuki süreçlere saygı duyduğunu ancak siyasi saiklerle hareket edilmesi halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Kahveci, "Ben ne yaptığımı biliyorum. Alnım açık, başım dik. Görevimizin başındayız ve görevimizi layıkıyla yapıyoruz. Hakkımda hukuki değil de siyasi bir karar çıkarsa bunun siyasi bir operasyon olduğunu söylerim. Çünkü vicdanen de hukuken de yanlış bir iş yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Seçilmiş genel başkanımızın yanındayız"

Başkan Eyüp Kahveci, açıklamasında partisindeki son gelişmelere de değinerek seçilmiş genel başkanlarına destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Parti teşkilatları, belediye başkanları ve genel merkez yöneticileriyle sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçilmiş genel başkanımızın yanındayız. Bu konudaki duruşumuzu daha önce de açıkladık. Önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Genel başkanımız hangi kararı alırsa biz de o karar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Gerekirse partide kalırız, gerekirse yeni bir oluşumda yer alırız. Bizim önceliğimiz ülkemize hizmet etmektir."

"Olağanüstü kurultay yönünde beklentiler var"

Partide olağanüstü kurultay beklentisinin bulunduğunu belirten Kahveci, sürecin genel merkez tarafından değerlendirildiğini ifade ederek, "Şu anda çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Olağanüstü kurultay yönünde beklentiler var. Sürecin sonunda ülkemiz için en doğru kararın alınacağına inanıyoruz. Biz iktidara yürüdüğümüze inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Eyüp Kahveci, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya Belediye Başkanı Kahveci: 'Alnımız açık, başımız dik, görevimizin başındayız' - Son Dakika

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