Kütahya'da Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi

Kütahya\'da Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde, Kütahya'da Zafer Meydanında Filistin'e destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısına 32 sivil toplum kuruluşu katıldı. Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda elde edilen gelirler, Gazze'ye gönderilecek.

28.05.2024 14:08
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Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde, Filistin yararına hayır çarşısı düzenlendi. Kütahya'da Zafer Meydanında Filistin'e destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısına 32 sivil toplum kuruluşu katıldı. Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda elde edilen gelirler, Gazze'ye gönderilecek.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon yaptığı açıklamada, "7 aydır İsrail terör örgütü zulmü altında, soykırım altında Gazzeli kardeşlerimiz, peygamberler şehrinde soykırıma maruz kalıyorlar. 7 Ekim'den itibaren Kütahya'mızda, o günden bugüne bir sürü yürüyüş yaptık. Basın açıklaması yaptık, programlar düzenledik. Bir sürü kardeşimizle farkındalık oluşturmak için, Kudüs'teki Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmak için elimizden geldiğince KÜSİDAP olarak gayret ettik ve gayret etmeye devam ediyoruz. Bugün de inşallah Kütahya'daki sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Kütahya Valiliğinin önünde 32 tane STK'mızın desteğiyle gelirini Gazze'deki kardeşlerimizin yararına sunmak için hayır panayırı düzenledik. Şu anda programımız başladı. Kardeşlerimiz sağ olsunlar katkı sundular, her bir kardeşimize teşekkür ediyorum ve gün içerisinde saat 20.00'a kadar organizasyon devam edecek. Kütahyalı kardeşlerimize, hayırsever kardeşlerimize, biz de kardeşlerimizin yanında olalım, katkımız olsun, manevi destek olalım diye düşünen kardeşlerimizi, Vazo Meydanı'na bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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