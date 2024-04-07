Kütahya\'da seçim sonuçlarına itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı yapıldı

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.
MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.
Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.
Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar" dedi.
Kütahya'da yapılan itirazlar sonucunda geçersiz oyların tamamı sayıldı ve CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı. İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
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