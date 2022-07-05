Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi - Son Dakika
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Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi

05.07.2022 22:43

Bahçelievler'de Kuyumcukent esnafı, aidat ve otoparklara yapılan zamları protesto etti. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yönetim binası önünde toplanan kalabalık grup, zamların geri alınmasını talep etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yaşananların ardından yeni bir iddia ortaya atarak "Daha fazla kira veren Araplara yer açmak için Türk esnafın kiralarına zam yapıldı." dedi.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

OTOPARK VE AİDATLARA ZAM YAPILDI

Halihazırda aylık 250 lira olan otopark ücretinin 450 liraya 30 metrekare dükkanlar için uygulanan 800 ila 900 lira arasındaki aidatın ise 2 bin liraya çıkarılmasını kararlaştırdı.

YÖNETİM BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Duruma tepki gösteren Kuyumcukent esnafı yönetim binası önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi. Zamların çok olduğunu belirten esnaf, zamların geri çekilmesini istedi.

"TÜRK MİLLETİNİ BU İHANETTEN KURTARACAĞIZ"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, zamların Araplara yer açmak için yapıldığını öne sürdü. Özdağ paylaşımında "İstanbul Kuyumcu Kent'te daha fazla kira veren Araplara yer açmak için Türk esnafın kiralarına zam yapıldı. Aynı şey, Araplara ev satan veya kiraya veren emlakçılar ve ev sahipleri tarafından da vatandaşlarımıza yapılıyor. Türk Milletini bu ihanet girdabından kurtaracağız." ifadelerine yer verdi.

Kuyumcukent esnafı yapılan zamlardan sonra ayaklandı! Ümit Özdağ'dan tartışmaları alevlendiren iddia geldi
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