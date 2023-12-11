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Kuzey Irak'a gerçekleştirilen hava harekatında PKK'ya ait 13 hedef imha edildi - Son Dakika
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Kuzey Irak'a gerçekleştirilen hava harekatında PKK'ya ait 13 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında PKK terör örgütüne ait 13 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Kuzey Irak\'a gerçekleştirilen hava harekatında PKK\'ya ait 13 hedef imha edildi
11.12.2023 - 18:55,  Güncelleme: 18:59
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, PKK terör örgütüne ait 13 hedef imha edildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Son olarak düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist hedefi etkisiz hale getirildi

13 TERÖRİST HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 11 Aralık 2023 saat 17.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 13 hedef imha edildi
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SON DAKİKA: Kuzey Irak'a gerçekleştirilen hava harekatında PKK'ya ait 13 hedef imha edildi - Son Dakika
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