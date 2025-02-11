Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Uyarı

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer denizaltı konuşlandırmasını tehdit olarak değerlendirip uyardı.

11.02.2025 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD'nin bölgeye nükleer denizaltı konuşlandırdığını belirterek, "Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır" açıklamasında bulundu. ABD'nin Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini "açıkça" görmezden geldiği belirtilen açıklamada, "Düşmanın çatışmacı tutumu karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız" denildi.

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralan Donald Trump'ın Kuzey Kore ile diplomasiye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması'na ait nükleer güçle çalışan Alexandria denizaltısının dün "mühimmat ikmali" bahanesiyle Güney Kore'nin Busan kentine yanaştığı belirtilerek, "Bir ABD nükleer denizaltısının bu yıl Kore Yarımadası'nda ilk kez aleni bir şekilde ortaya çıkması, ABD'nin Kuzey Kore ile yüzleşmeye yönelik değişmez histerisinin açık bir ifadesi, Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandıran istikrarsızlaştırıcı bir faktördür" ifadelerine yer verildi.

"ABD'yi provokasyonlarına devam etmemesi konusunda uyarıyoruz"

ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresinde fiili bir askeri çatışmaya neden olabilecek düşmanca askeri eylemlerinden "ciddi endişe duyulduğu" vurgulanan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini açıkça görmezden gelmektedir" ifadeleri kullanıldı. "ABD'yi bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen provokasyonlara daha fazla devam etmemesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" denilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırma politikasının haklılığını ortaya koyduğu savunuldu.

"Ülkemizi savunmak için her türlü aracı kullanmaya hazırız"

Güç yoluyla tahakküm ilkesine inanan hegemonik devlet ABD'ye aynı şekilde karşılık verme politikasından vazgeçilmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Düşmanın çatışmacı tutumu karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız" denildi. Kuzey Kore ordusunun ABD'nin Kore Yarımadası'na konuşlandırdığı stratejik araçları yakından takip etmeyi sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Devletimizin güvenliğini, çıkarlarını ve bölgesel barışı korumak için her türlü aracı kullanmaya hazırız" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore'nin rakiplerine yönelik eylem tercihlerini en kısa sürede netleştireceği belirtilen açıklamada, "Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır" denildi. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, pyongyang, Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:55 Van’da DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi Van'da DEM Parti Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
14:03 İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı
14:01 ’’Evli erkeklerle birlikte olurum’’ dedi, savunması daha skandal ''Evli erkeklerle birlikte olurum'' dedi, savunması daha skandal
13:57 Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi Bir Behzat Ç. Hikayesi ekibi sete çıktı: Setten ilk kare geldi
13:43 Özgür Özel’in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı
13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:17 Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın estetiksiz hali ortaya çıktı Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 09:45:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.