Kuzey Kore'den Savaş Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Savaş Uyarısı

Kuzey Kore, askeri tatbikatların yeni bir dünya savaşına yol açabileceği uyarısında bulundu.

24.03.2025 07:27
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Ardı ardına yaptığı açıklamalarla Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerine bir kez daha meydan okudu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin 10-20 Mart tarihleri arasında bölgede gerçekleştirdiği ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "askeri provokasyon" olduğu savunularak, "Bu durum, bu yılki Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın ABD ve müttefikleri tarafından tasarlanmış kışkırtıcı bir nükleer savaş provası olduğunu kanıtlamaktadır" denildi.

"DÜŞMANLARIN ASKERİ GİRİŞİMLERİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI"

ABD ve Güney Kore'nin bu yılki Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın kapsamını genişlettiği kaydedilen açıklamada, "17-20 Mart tarihleri arasında düşmanın yeraltı tünel ağını yok etme ve nükleer silahlarını ortadan kaldırma senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen özel harp eğitimi buna örnek gösterilebilir" ifadeleri kullanıldı. Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın her yıl daha saldırgan bir savaş provasına dönüştüğü savunulan açıklamada, "Düşman devletlerin hegemonik güç üstünlüğü yoluyla Kuzey Kore'yi kontrol altına alma yönündeki askeri girişimleri daha da tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE'DEN NATO MESAJI

ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla yalnızca Kuzey Kore üzerinde değil, Asya-Pasifik bölgesinin tamamında askeri hakimiyet kurmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, "Tesadüfi bir kıvılcımın yıkıcı bir silahlı çatışmaya dönüşme olasılığının yüksek olduğu Kore Yarımadası'nda yapılan askeri tatbikatların sürekliliği, bölgesel durumu kontrol edilemez bir hale getiriyor" denildi. Özgürlük Kalkanı Tatbikatı da dahil ABD öncülüğündeki ortak askeri tatbikatlara NATO üyesi ülkelerin de katıldığı hatırlatılarak, "Bu, Kore Yarımadası'nda yaşanacak bir askeri çatışmanın sadece Kuzey Kore ile ABD arasında sınırlı kalmayacağını, kaçınılmaz olarak yeni bir dünya savaşına yol açabileceğini gösteriyor" uyarısında bulunuldu.

"EN CAYDIRICI YOL SALDIRI GÜCÜ"

İstikrarsızlaşan bölgesel güvenlik ortamının Kuzey Kore'yi savunma yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığı vurgulanan açıklamada, "Kimsenin durduramayacağı müthiş bir saldırı gücüne sahip olmak, savaşı önlemenin ve her türlü tehdit ve şantajı etkili bir şekilde caydırmanın en kesin yoludur. Bu nedenle, Kuzey Kore savunma yeteneklerini her kategoride istikrarlı bir şekilde güçlendirecektir" denildi.

ORTAK TATBİKAT KUZEY KORE'NİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

ABD ve Güney Kore orduları, Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı gerçekleştirmişti. Kuzey Kore, tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını ve güvenlik riski oluşturduğunu savunarak ABD ve Güney Kore'ye sert tepki göstermişti.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Savaş Uyarısı - Son Dakika

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