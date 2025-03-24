Kuzey Kore'den Savaş Uyarısı

Ardı ardına yaptığı açıklamalarla Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore yönetimi, ABD ve müttefiklerine bir kez daha meydan okudu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin 10-20 Mart tarihleri arasında bölgede gerçekleştirdiği ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın "askeri provokasyon" olduğu savunularak, "Bu durum, bu yılki Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın ABD ve müttefikleri tarafından tasarlanmış kışkırtıcı bir nükleer savaş provası olduğunu kanıtlamaktadır" denildi.

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