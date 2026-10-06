Kuzey Kore, Güney Kore'nin DMZ operasyonuna misilleme uyarısıyla tepki verdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, Güney Kore'nin DMZ operasyonuna misilleme uyarısıyla tepki verdi

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Kuzey Kore, Güney Kore'nin DMZ'deki mayın temizleme operasyonunu 'maskaralık' diye nitelendirerek reddetti. Açıklamada, 21 Eylül'de 3 Güney Kore askerinin yaralandığı patlamanın sorumluluğu üstlenilmezken, sınır ihlali halinde derhal karşılık verileceği belirtildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) gerçekleştirdiği mayın temizleme operasyonuna tepki göstererek, "Bize ait olmayan mayınları kaldırmaya çalışmalarını umursamıyoruz. Güney Kore'nin bu maskaralığına kulak vermemiz için hiçbir nedenimiz yok" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması iki ülke arasında gerilimi artırdı. Güney Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kwon Dae-won'un Kuzey Kore'ye ait mayınların temizlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldüğünü açıklamasının ardından Pyongyang'dan tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bize ait olmayan mayınları kaldırmaya çalışmalarını umursamıyoruz ve Güney Kore'nin bu maskaralığına kulak vermemiz için hiçbir nedenimiz yok. Bu, Güney Kore ordusunun kendi kazasının sorumluluğunu bize yüklemeye yönelik zavallı bir oyunundan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore topraklarına yönelik herhangi bir ihlale misilleme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Güney Kore'den bir postal veya ateş kıvılcımı sınırın bir milimetre dahi ötesine geçerek topraklarımızı ihlal ederse, Kuzey Kore'nin sınır muhafız güçleri derhal ve güçlü bir karşılık verecektir" denildi.

Kaynak: İHA
Güney KoreKuzey KorePolitikaGüvenlikDünyaSon Dakika

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