Kuzey Kore Heyeti İran'a Geldi

Politika

Kuzey Kore'nin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jung Ho liderliğindeki Kuzey Kore heyeti, ikili, bölgesel ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere İran'a geldi.

İran resmi haber ajansı, Kuzey Kore'nin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jung Ho liderliğindeki Kuzey Kore heyetinin İran'da olduklarını duyurdu. Kuzey Kore heyetinin Tahran'da gerçekleştireceği ziyaretin detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Bölgede İran ile İsrail arasında artan askeri gerilim sonrası Kuzey Kore'den İran'a heyet gönderilmesi dikkat çekti. Kuzey Kore son olarak Ağustos 2019'da İran'a üst düzey bir heyet göndermişti. İran basınında ziyarete ilişkin yapılan değerlendirmede iki ülke arasında yoğun ekonomik ilişkiler olmadığı ancak nükleer programları nedeniyle Kuzey Kore ve İran'a uygulanan yaptırımların iki ülkeyi yakınlaştırdığı vurguladı.

Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı destekleyen birkaç ülkeden biri olan Kuzey ve İran, Rusya'ya askeri teçhizat sevkiyatı yapmakla suçlanıyor. - TAHRAN