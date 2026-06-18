Kuzey Kore, İngiltere'nin Yaptırımlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, İngiltere'nin Yaptırımlarına Tepki Gösterdi

18.06.2026 10:51
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Kuzey Kore, İngiltere'nin çocuk kampına yaptırımlarına karşı büyükelçisini geri çağırdı.

Kuzey Kore yönetimi, İngiltere'nin bir çocuk kampına uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak Londra'daki büyükelçisini geri çağırdı ve diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

Kuzey Kore, İngiltere'nin Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı'na uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi. Pyongyang'ın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçisi Mun Myong Sin'in ülkeye geri çağrıldığı ifade edildi. İngiltere'nin çocuk kampına uyguladığı yaptırımlar kaldırılarına kadar Londra ile ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirildiği belirtildi. İngiltere'nin yaptırım kararının "etik dışı, siyasi amaçlı bir provokasyon" olduğu ve Kuzey Kore'nin imajını zedelemeyi, Rusya ile olan bağlarını baltalamayı amaçladığı vurgulandığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçisi Mun Myong Sin, Songdowon kampına yönelik yaptırımların uygulanmasından 3 hafta önce Nisan ayı sonlarında göreve atanmıştı.

Ne olmuştu

İngiltere yönetimi Mayıs ayında söz konusu çocuk kampını "Kremlin tarafından yönetilen gençlik programlarının, Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi ve beyin yıkama faaliyetlerinde yer alan kuruluşların bir parçası" olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Songdowon kampına uygulanan yaptırımların kötü niyetli bir eylem olduğunu ve Londra'nın bunun bedelini ödeyeceğini belirtmişti. Söz konusu iddiaların "asılsız" olduğu, çocukların hak ve çıkarlarına zarar verdiği belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan yakınlarında 1960 yılında kurulan kamp, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'dan çocuklara ev sahipliği yapıyordu. Pandemi döneminde verilen aranın ardından kamp, 2024 yılında Rusya'dan ve Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinden gelen çocuklar için programlarına yeniden başlamıştı. Ancak kampın faaliyetleri, Rus işgali altındaki bölgelerden gelen Ukraynalı çocukların siyasi konularda "beyin yıkamaya" maruz kaldığı gerekçesiyle insan hakları aktivistleri tarafından kınanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, İngiltere'nin Yaptırımlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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