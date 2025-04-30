Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü - Son Dakika
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Politika

Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Güney Kore: Rusya\'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600\'ü öldürüldü

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen yaklaşık 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ünün cephede öldürüldüğünü, 4 bin 100'ünün ise yaralandığını açıkladı.

30.04.2025 10:15
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Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini resmi olarak doğrulamasının ardından Kuzey Kore'nin Rusya'daki Kursk cephesinde verdiği kayıpların sayısını açıkladı. Güney Kore istihbaratının Ulusal Meclis'te yapılan bir istihbarat komitesi toplantısında paylaştığı son verilere göre, Kuzey Kore'nin Rusya'ya iki aşamada yaklaşık 15 bin asker gönderdiği belirtildi. Bu askerlerden 600'ünün Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğü, 4 bin 100 Kuzey Kore askerinin ise yaralandığı aktarıldı.

CANSIZ BEDENLER KURSK'TA YAKILDI

Ölen Kuzey Koreli askerlerin cansız bedenlerinin ülkelerine geri gönderilmeden önce Kursk'ta yakıldığı belirtildi. Kuzey Kore birliklerinin ayrıca yaklaşık 6 ay içinde insansız hava araçları (İHA) gibi modern silahları kullanarak savaş kabiliyetlerini geliştirdikleri kaydedildi. Kuzey Kore yönetiminin ilerleyen süreçte Moskova'ya destek için daha fazla asker takviyesi yapabileceği, ancak henüz buna dair bir işaret olmadığı vurgulandı.

KUZEY KORE-RUSYA İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR

Kuzey Kore'nin asker ve silah sevkiyatı karşılığında Rusya'dan bir casus uydu fırlatma rampası, insansız hava araçları, elektronik harp ekipmanları ve SA-22 tipi yerden havaya fırlatılan füzeler aldığının değerlendirildiği aktarıldı. İki ülkenin havacılık, enerji ve turizm dahil olmak üzere 14 sektörde endüstriyel modernizasyon için görüşmelerde bulunduğu ve toplamda yaklaşık 15 bin Kuzey Koreli işçinin Rusya'ya gönderileceği belirtildi. Güney Kore istihbaratı tarafından geçtiğimiz ocak ayında yapılan açıklamada, Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 300'ünün Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğü, 2 bin 700'ünün ise yaralandığı bildirilmişti.

KUZEY KORE VE RUSYA ASKER SEVKİYATINI DOĞRULAMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Gelişmenin ardından Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu iddialar karşısında aylarca sessiz kalan Kuzey Kore ve Rusya yönetimleri, bu hafta başında askeri iş birliğini doğrulamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, "Silahlı kuvvetlerimiz Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır" açıklamasında bulunmuştu. Putin ise Kursk bölgesindeki "yardımları" için Kuzey Kore'ye teşekkür ederek, "Kuzey Koreli askerlerin kahramanlıklarını, mükemmel eğitimlerini, Rus askerleri ile omuz omuza savaşarak anavatanımızı kendi toprakları gibi savunurken gösterdikleri kararlılığı takdir ediyoruz" demişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü - Son Dakika
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