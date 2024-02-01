'LAFTA DEĞİL, İCRAATTA BAŞKAN OLDUK'
Turgut Altınok, daha sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti. Basın kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Altınok, Keçiören'de 1994 yılında kentsel dönüşüm projelerinin başladığını belirterek, "Şimdi vakit Ankara'yı dönüştürme vakti. Hak ettiği hizmete kavuşturma vakti. Kaybettiği yılları telafi etme zamanı. Şehri hep beraber yöneteceğiz. Sanal değil, sokaklarda hizmetkar olacağız. Hangi partiye mensup olursa olsun ayırmadan; lafta değil, icraatta herkesin başkanı olduk. Ankara'da sokaklarda bir belediye başkanı olacak. Ankara'da dar gelirli vatandaşlarımızda şunu bilsin ki; yanlarında her zaman Büyükşehir Belediyesi olacak. Neler yapacağımızı yakın zamanda herkese açıklayacağız" diye konuştu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Turgut Altınok, milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide tıpkı bizler gibi siyaseti yönetmektedir. Kendisi, Keçiören'in Belediye Başkanlığı'nı sürdürmektedir. Her dönem, Keçiören Belediye Başkanlığı yaptığı zamanlarda başarısıyla anılmıştır. Keçiören ilçesinde huzur, barış, hizmet Turgut Altınok sayesinde gelmiştir. Ben de uzun zaman Etlik'te ikamet etmiş birisi olarak buna şahidim. Bu partimizin tabanlarıyla da çok sıkı bir iş birliği vardır. Kardeşlik ruhuna sahiptir. BBP olarak Ankara'da Cumhur İttifakı'mızın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Turgut Altınok beyefendi olmasını hep dile getirmiştik. Bu konu olumlu olarak karara bağlanmıştı. Kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Son Dakika › Politika › LAFTA DEĞİL, İCRAATTA BAŞKAN OLDUK - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?