Lammy'den Putin'e Barış Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra'da gerçekleştirilen Weimar+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, " Vladimir Putin'in artık Avrupa'da barışı, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi. Putin'le başa çıkmanın tek yolu, güçlü bir konumda olmaktır. Hepimiz bu gücü ortaya koymalıyız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'ya yapılan ateşkes çağrısının ardından Londra'da Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya dışişleri bakanlarını ağırladı. Londra'daki Lancaster House'da gerçekleştirilen Weimar+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares katıldı.

"Rusya oyun oynamaya devam ediyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin ev sahipliğindeki toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'yı oyun oynamakla suçladı. Kallas, "Gece boyunca Ukrayna'ya yönelik 100'den fazla dron saldırısı oldu. Herhangi bir barış sürecine geçilebilmesi için önce ateşkes olmalı ve ayrıca, Rusya'nın bunu gerçekten istediğini yani iyi niyet göstererek Ukraynalılarla masaya oturmak istediğini görmemiz gerekiyor. Ama şu anda bu yok" dedi.

Bunun için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini savunan Kallas, "Şu anda 17. yaptırım paketine yönelik çalışmalarımız sürüyor ve bunun önümüzdeki hafta Dışişleri Konseyi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD'de Senatör Lindsey Graham tarafından teklif edilen yaptırım paketini de memnuniyetle karşılıyoruz. Bence bunu birlikte yaptığımızda, yani ortak bir çaba ortaya koyduğumuzda, Rusya üzerinde müzakerelere oturması için baskı oluşacaktır" şeklinde konuştu.

"Biz Rusya'nın gerçekten barış istediğini görmek istiyoruz"

Bu hafta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin bir soruya cevap veren Kallas, "Eğer Ukrayna'yı devamlı surette bombalamaya devam ediyorlarsa, eğer bir ateşkes söz konusu değilse o halde müzakere yapılamaz. Biz Rusya'nın gerçekten barış istediğini görmek istiyoruz. Barış istemek için iki taraf gereklidir. Fakat savaş istemek için tek bir taraf yeterlidir. Rusya'nın savaş istediğini açık bir şekilde görüyoruz. Ukrayna, şartsız bir ateşkesi kabul edeli iki aydan fazla zaman geçti. Ama Rusya sadece oyun oynuyor. Bence şu anda da oyun oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Putin'in artık Avrupa'da barışı, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'ya müzakere masasına oturmaya davet etti. Lammy, "Vladimir Putin'in artık Avrupa'da barış, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi" dedi. İngiliz Bakan, Avrupalı liderlerin Putin'in ciddiyet göstermemesi ihtimaline de hazırlıklı olduklarını söyledi. Lammy, "Putin'le başa çıkmanın tek yolu, güçlü bir konumda olmaktır. Hepimiz bu gücü ortaya koymalıyız. Çünkü Avrupa'da barışı yeniden tesis etmenin ve Putin'in hepimiz için oluşturduğu ciddi tehdide karşı koymanın yolu budur. Gelecek hafta yapılacak İngiltere-AB zirvesi ve önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesi, Avrupa-Atlantik güvenliğin gelecekteki rotasını belirlemek açısından büyük önem taşıyor olacak" açıklamasında bulundu. - LONDRA