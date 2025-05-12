Lammy'den Putin'e Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Lammy'den Putin'e Barış Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Rusya'ya müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

12.05.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra'da gerçekleştirilen Weimar+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, " Vladimir Putin'in artık Avrupa'da barışı, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi. Putin'le başa çıkmanın tek yolu, güçlü bir konumda olmaktır. Hepimiz bu gücü ortaya koymalıyız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'ya yapılan ateşkes çağrısının ardından Londra'da Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya dışişleri bakanlarını ağırladı. Londra'daki Lancaster House'da gerçekleştirilen Weimar+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares katıldı.

"Rusya oyun oynamaya devam ediyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin ev sahipliğindeki toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'yı oyun oynamakla suçladı. Kallas, "Gece boyunca Ukrayna'ya yönelik 100'den fazla dron saldırısı oldu. Herhangi bir barış sürecine geçilebilmesi için önce ateşkes olmalı ve ayrıca, Rusya'nın bunu gerçekten istediğini yani iyi niyet göstererek Ukraynalılarla masaya oturmak istediğini görmemiz gerekiyor. Ama şu anda bu yok" dedi.

Bunun için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini savunan Kallas, "Şu anda 17. yaptırım paketine yönelik çalışmalarımız sürüyor ve bunun önümüzdeki hafta Dışişleri Konseyi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD'de Senatör Lindsey Graham tarafından teklif edilen yaptırım paketini de memnuniyetle karşılıyoruz. Bence bunu birlikte yaptığımızda, yani ortak bir çaba ortaya koyduğumuzda, Rusya üzerinde müzakerelere oturması için baskı oluşacaktır" şeklinde konuştu.

"Biz Rusya'nın gerçekten barış istediğini görmek istiyoruz"

Bu hafta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin bir soruya cevap veren Kallas, "Eğer Ukrayna'yı devamlı surette bombalamaya devam ediyorlarsa, eğer bir ateşkes söz konusu değilse o halde müzakere yapılamaz. Biz Rusya'nın gerçekten barış istediğini görmek istiyoruz. Barış istemek için iki taraf gereklidir. Fakat savaş istemek için tek bir taraf yeterlidir. Rusya'nın savaş istediğini açık bir şekilde görüyoruz. Ukrayna, şartsız bir ateşkesi kabul edeli iki aydan fazla zaman geçti. Ama Rusya sadece oyun oynuyor. Bence şu anda da oyun oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Putin'in artık Avrupa'da barışı, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'ya müzakere masasına oturmaya davet etti. Lammy, "Vladimir Putin'in artık Avrupa'da barış, ateşkesi ve müzakereleri ciddiye alma zamanı geldi" dedi. İngiliz Bakan, Avrupalı liderlerin Putin'in ciddiyet göstermemesi ihtimaline de hazırlıklı olduklarını söyledi. Lammy, "Putin'le başa çıkmanın tek yolu, güçlü bir konumda olmaktır. Hepimiz bu gücü ortaya koymalıyız. Çünkü Avrupa'da barışı yeniden tesis etmenin ve Putin'in hepimiz için oluşturduğu ciddi tehdide karşı koymanın yolu budur. Gelecek hafta yapılacak İngiltere-AB zirvesi ve önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesi, Avrupa-Atlantik güvenliğin gelecekteki rotasını belirlemek açısından büyük önem taşıyor olacak" açıklamasında bulundu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Dış Politika, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, londra, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lammy'den Putin'e Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: Lammy'den Putin'e Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.