Lavrov: Ukrayna Moratoryumu İhlal Etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın enerji tesislerini yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu ihlal ettiğini belirterek, ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) bilgi verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Rusya Putin'e, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu ihlal ettiğini bildirdiğini belirterek, "Belousov, moratoryuma uyulmadığını, Rus enerji tesislerine sürekli saldırılar düzenlendiğini ve bu süreçte hedef alınan tüm tesisleri liste halinde aktardı" dedi.

Rusya'nın ihlallere ilişkin listeyi ABD, BM ve AGİT'e verdiğini aktaran Lavrov, "Böylece mevcut Ukrayna makamlarının sözünün ne kadar değerli olduğuna dair somut kanıt sunmalarını sağlamış olduk" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın moratoryuma "yüzde yüz" uyduğunu vurguladı.

ABD ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirmek üzere devam eden diplomatik çabalara değinen Lavrov, Rusya ve ABD'nin ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak ve iletişimi normalleştirmek için yeni bir toplantı hazırlığı yaptığını belirterek, bu süreçte telefon ve video konferans yoluyla temasların devam ettiğini aktardı.

Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılmasına yönelik çabalara değinen Lavrov, Rusya'nın somut adımlara ihtiyacı olduğunu aktararak, "24 Mart'taki toplantı sonrasında ABD'nin kağıda döktüğü taahhütleri destekledik, ancak bunun pratikte nasıl uygulanabileceğine dair talepler ekledik. 2022'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından başlatılan ilk Karadeniz tahıl girişiminin başarısızlığını tekrarlamamak için bu talepler şart. Anlaşmanın bir kısmı Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmaya, diğer kısmı ise Rus tahıl ve gübrelerinin ihracatına ayrıldı. Ukrayna tarafı bu süre boyunca çalıştı, biz de taahhütlerimize sadık kaldık. Ancak bu girişim kapsamında ortaklarımızın yükümlülüğü olan Rus çıkarları için hiçbir şey yapılmadı" dedi. - MOSKOVA