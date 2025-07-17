LGS\'de şaibe iddiaları Meclis\'te tansiyonu yükseltti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavını 719 adayın tam puan alarak birincilikle tamamlanmasının ardından sınavla ilgili ortaya atılan 'şaibe' iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de gündeminde yer almaya devam ediyor.

CHP'Lİ BAŞARIR: GÖREVDEN ALINAN BİLİŞİM SORUMLUSUNUN ÇOCUĞU 2022'DE TÜM SORULARI TAM YAPMIŞ

Konuya ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün de bir milyon öğrencinin girdiği sınav sorularının çalındığı bir gerçek Bakan inkar ediyor. 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, Bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. İmam hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor. Hiç alakası yok ama eğer ki imam hatip lisesinde 39 tane birinci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar bunlar şaibedir." ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Başarır'ın söz konusu ifadeleri Meclis'te tansiyonu yükseltti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın kendisini 'yalan söylemekle' itham etmesine sinirlenen Başarır, yerinden kalkarak sert sözler kullandı. Başarır'ın, Varank'a, "Otur hele, otur. Terbiyesiz herif. Ne ayağa kalkıyorsun sen? Otur. Terbiyesiz herif. Yalan söyleyen yok. Utanmaz herif. Ayağa kalkıyorsun." dediği görüldü.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, yaşanan gerginlik üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.