Liderlerin oy vereceği okullar belli oldu, Erdoğan İstanbul'dayken Kılıçdaroğlu ve Oğan Ankara'da sandık başında olacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitmeye hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler netleşti.

ERDOĞAN İSTANBUL'DA, KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

İNCE VE OĞAN BAŞKENT'TE OY KULLANACAK

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullanacak. İnce, Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

Diğer siyasi isimler ve liderlerin oy kullanacağı yerler ise şu şekilde: