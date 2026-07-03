Merz: Litvanya'nın nükleer silah yasağının kaldırılması NATO savunması için saygıyı hak ediyor - Son Dakika
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Merz: Litvanya'nın nükleer silah yasağının kaldırılması NATO savunması için saygıyı hak ediyor

03.07.2026 18:44
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Almanya Başbakanı Merz, Litvanya'nın nükleer silah yasağını kaldırma girişimini destekleyerek, bunun Rusya tehdidine karşı ciddi bir duruş olduğunu vurguladı. Baltık ülkeleriyle Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde koordinasyon sağlandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Litvanya'nın ülkede nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması girişimini, "Bu ülkede Rusya'dan gelen tehdidin ciddiye alındığını ve ülkenin bu konuda da kendini ve NATO topraklarını savunmaya hazır olduğunu gösteriyor" sözleriyle değerlendirdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da söz konusu girişimle ülkesinin NATO'nun kolektif nükleer caydırıcılığına katılmasını mümkün kılacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kristen Michal'i ağırladı. Başbakan Merz ile Baltık ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları, görüşmelerinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde gündeme getirecekleri konuları, güvenlik ve savunma politikasında ortak adımları ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı hakkında görüştü.

Ankara'daki zirveden birkaç gün önce gerçekleşen buluşmada, Almanya Başbakanı ve Baltık ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları Rusya'ya karşı daha fazla caydırıcılık, daha yüksek savunma harcamaları ve Ukrayna'ya daha fazla yardım konusunda mutabakata vardı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Merz, Ankara'daki zirve hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile temas halinde olduğunu, bugün de zirve için Estonya, Letonya ve Litvanya ile koordinasyon içinde olmanın önemli olduğunu belirtti.

"Ankara'daki NATO Zirvesinin başarılı geçmesini istiyoruz"

Merz, yaklaşan zirveye ilişkin, "Ankara'daki NATO Zirvesi'nin başarılı geçmesini istiyoruz" ifadelerini kullandık. Almanya Başbakanı, "NATO'yu daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz ki transatlantik niteliğini koruyabilsin. Bu nedenle Avrupalılar olarak güvenliğimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Savunma sanayii alanında da ülkelerimiz arasında daha sıkı işbirliği yapacağız. Bu, özellikle Baltık ülkeleri için de geçerlidir. NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya verdiğimiz desteği de bir kez daha güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Merz, "Özgürlük, güvenlik ve refahımız için oluşan tehdit soyut değil, aksine NATO'nun doğu sınırında son derece somuttur. Burada bahsettiğimiz bu tehdit elle tutulur bir hal almıştır. Rusya, NATO ülkelerinin hava sahasını sürekli ihlal ediyor, hibrit saldırılar düzenliyor, Baltık Denizi'ndeki denizaltı kablolarını tahrip ediyor" diye konuştu.

"Rusya bu savaşı kazanamaz"

Baltık ülkeleri ve Almanya'nın Rusya ile savaşta Ukrayna'ya olan desteklerine vurgu yapan Merz, "Ukrayna'ya destek ile verdiğimiz mesaj şudur: Rusya bu savaşı kazanamaz. Moskova, mevcut temas hattı boyunca bir ateşkes müzakere etmek üzere müzakere masasına oturmalıdır. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu savaşı sona erdirmelidir. Bunu yapmak tamamen ona bağlıdır. Bu çabalara Baltık ülkelerini yakından dahil etmek istiyoruz ve edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın AB üyeliği tartışmalarına ilişkin Merz, "Ukrayna'ya sözde 'ortak üyelik' önerisinde bulundum. Bence bu, daha önce hiçbir aday ülkeye sunulmamış, çok kapsamlı bir teklif. Böylelikle Ukrayna'yı şimdiden Avrupa Birliği'ne daha da yaklaştırabiliriz. Ancak şunu açıkça belirtmek isterim ki bu, tam üyeliğin yerine geçmez; tam üyeliğe doğru atılmış bir adımdır. Bu sürecin tamamlanması biraz zaman alacaktır" diye konuştu.

Merz, Trump'ın Almanya eleştirisine cevap verdi

Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'nın savunma çabalarını "gülünç" olarak değerlendirmesine ilişkin bir soruya Merz, "NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin taahhütleri Avrupa tarafında bu konuda birbirimizle sıkı bir şekilde koordinasyon içinde olduğumuzu ve NATO'nun savunmasına, özellikle de Avrupa'nın savunmasına katkıda bulunmaya kararlı olduğumuzu göstermektedir. Almanya savunma harcamalarını 4 yıl içinde ikiye katlıyor. Bu savunma yeteneklerimizi güçlendirmek için bugüne kadar yaptığımız en büyük çaba. Bu nedenle kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Bu sayıları inceleyen herkesin bunu kabul etmesi gerekir ve ben bu sayıları abartmadan aktaracağım. Ancak önümüzdeki hafta Ankara'da bir araya geldiğimizde de bu rakamları dile getireceğim" cevabını verdi.

"Litvanya'nın NATO topraklarını savunmaya hazır olduğunu saygıyla karşılamalı"

Merz, Litvanya'nın tıpkı Finlandiya gibi ülkede nükleer silah konuşlandırılmasını yasaklayan anayasa maddesinin kaldırılması girişimini ve Rusya'dan bu adıma gelen gelen tehdide ilişkin de konuştu. Almanya Başbakanı, "Bu öncelikle Litvanya siyasetinin bir kararı olmakla birlikte, aynı zamanda bu ülkede Rusya'dan gelen tehdidin ne kadar ciddiye alındığını ve ülkenin bu konuda da kendini savunmaya ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan, bunu eleştirmek bir yana, Litvanya'nın bu konuda ülkesini ve dolayısıyla NATO topraklarını savunmaya hazır olduğunu saygıyla karşılamalı" değerlendirmesinde bulundu.

"Nükleer silah bulundurma girişimi NATO'nun caydırıcılığını destekleme amaçlı"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da ülkesinin nükleer silah konuşlandırma yasağının kaldırılması için yapılmak istenen anayasa değişikliğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Nauseda, "Bu değişiklik, Litvanya'nın NATO'nun kolektif nükleer caydırıcılık önlemlerini desteklemesini ve bunlara katılmasını sağlayacaktır. Litvanya'nın çabaları saldırgan eylem veya gerilimi tırmandırmakla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin hedefleri konusunda tam bir mutabakat içinde olduklarını belirten Nauseda, "Transatlantik birliğin korunması en yüksek öncelik olmaya devam etmeli. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü olmak, ortak stratejik hedefimiz olmaya devam etmelidir. Özellikle hava savunması alanında caydırıcılığın güçlendirilmesi de aynı derecede önemlidir" dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ise geçtiğimiz yıl Hollanda'nın Lahey kentindeki zirvede NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma kararını hatırlatarak, "Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda Baltık devletleri Rus saldırısı durumunda daha fazla bedel ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Letonya Cumhurbaşkanı, Baltık devletlerine yönelik herhangi bir saldırının NATO ile doğrudan bir çatışma anlamına geleceğini belirtti. Rinkevics, "Tartışmalarda bazen gözden kaçırılan bir şey var. Her bir ittifak ortağının güvenliğinden bahsettiğimizde nihayetinde tüm ittifakın güvenliğinden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Ankara'daki NATO Zirvesi somut sonuçlar vermeli"

Estonya Başbakanı Kristen Michal de sözlerine "Bizim için, Avrupa'nın şu anda ne yapması gerektiği konusunda ortak bir anlayışla Ankara'ya gitmek çok önemli ve zirve bu konuda somut sonuçlar vermeli. Savunma, sanayi ve ortak tedarik alanlarında da daha sıkı bir iş birliğine ihtiyacımız var. Bu yetenekler, NATO'nun güvenliğine büyük katkı sağlıyor ve Baltık bölgesindeki güvenliğe de önemli bir katkı sağlıyor. Askeri hareket kabiliyeti, savunma sanayii, kritik yetenekler ve doğu sınırına yönelik güçlü destek, Avrupa'nın ortak menfaatindedir" diyerek başladı.

"Rusya yıllardır olmadığı kadar zayıf"

Ukrayna'nın güvenlik açısından en acil öncelik olmaya devam ettiğini belirten Michal, "Rusya, yıllardır olmadığı kadar zayıftır ve bu tesadüf değildir. Bu, eylemlerimizin sonucudur, stratejimiz işe yarıyor. Rusya'ya baskıyı sürdürelim. Rusya'nın sivillere yönelik son büyük çaplı saldırıları, Rusya'nın hedeflerinde hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Rusya hala tüm Ukrayna'yı ele geçirmek ve Avrupa'yı bölmek istiyor. Bu nedenle Ukrayna'nın daha az değil daha fazla askeri desteğe ihtiyacı var. Adil ve kalıcı bir barış için Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermesi gerekir" diye konuştu.

Rusya'nın zayıfladığını savunan Michal, "Artık yakıtları kalmadı, büyük şehirlerde şimdiden kıtlık yaşanıyor. Bu da belki size Rusya'da neler olup bittiğine ilişkin bir fikir verebilir" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merz: Litvanya'nın nükleer silah yasağının kaldırılması NATO savunması için saygıyı hak ediyor - Son Dakika

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