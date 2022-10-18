Lübnan'dan, İsrail'in karasularını ihlal ettiği iddiası - Son Dakika
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Lübnan'dan, İsrail'in karasularını ihlal ettiği iddiası

18.10.2022 16:30
Lübnan'dan, İsrail'in karasularını ihlal ettiği iddiası

Lübnan ordusu, İsrail hücumbotunun dün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Ras Nakura yakınlarında Lübnan karasularını 4 kez ihlal ettiğini iddia etti.

Lübnan ordusu, İsrail hücumbotunun dün sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Ras Nakura yakınlarında Lübnan karasularını 4 kez ihlal ettiğini iddia etti. İsrail ordusu ise iddiaları reddetti.

İsrail ile Lübnan kısa süre önce deniz sınırının çizilmesine yönelik anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın imzalanması beklenirken Lübnan, bir İsrail askeri botun dün sabah saatlerinde Lübnan'ın Ras Nakura bölgesindeki karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Açıklamada, askeri botların Lübnan karasularını 4 kez ihlal ettiğini ve yetkililerin ihlalleri Birleşmiş Milletler Geçici Gücü ile görüştükleri belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail tarafı ise, iddiaları reddederek Lübnan karasularının ihlal edilmediğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakereler sonucunda iki ülke arasında deniz sınırının çizilmesine yönelik anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Lübnan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan'dan, İsrail'in karasularını ihlal ettiği iddiası - Son Dakika

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