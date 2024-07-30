İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması

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İsrail'in Lübnan'a hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ise İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı. Lübnanlı güvenlik kaynakları hedefteki Hizbullah komutanı Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

30.07.2024 22:03
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Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliği yakından takip ediyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin bölgedeki taraflar arasındaki çatışmanın büyümesini istemediğini vurguladı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, 12 kişinin öldüğü Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef alındığını kaydetti. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu.

"SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL"

İsrail'in Lübnan'a hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. Jean-Pierre "Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil" dedi.

İsrail'in Beyrut'u vurmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Savaş kaçınılmaz değil

"İSRAİL'İ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib açıklamalarda bulundu. Buhabib, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla "Orantılı" olmasını umduğunu belirtti. Buhabib, ayrıca İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıkladı.

İsrail'in Beyrut'u vurmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama: Savaş kaçınılmaz değil

"KOMUTAN SAĞ KURTULDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ"

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Lübnanlı güvenlik kaynakları Fuad Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail\'in Beyrut\'u vurması sonrası ABD\'den dikkat çeken "savaş" açıklaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken 'savaş' açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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