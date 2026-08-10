Lübnan-İsrail Müzereleri Roma'da Sürecek - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Müzereleri Roma'da Sürecek

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ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail müzakereleri, Roma'da gelecek ay devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin gelecek ayın başında İtalya'nın başkenti Roma'da devam edeceğini açıkladı.

ABD'den Lübnan-İsrail arasındaki müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail arasında yürütülen görüşmelerin gelecek ayın başında İtalya'nın başkenti Roma'da devam edeceğini açıkladı. Yetkili, görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini bildirdi. Yetkili, üçlü çerçeve kapsamındaki pilot bölgelerin ilk uygulamalarının başladığını ve Lübnan'daki askeri iş birliği grubunun uygulamanın başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki haftalarda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Tarafların siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden yetkili, "Bu sorunları sistematik şekilde çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Sürecin olumlu ilerlediğini ve anlaşmanın uygulanmasını hiçbir tarafın yavaşlatmadığını kaydeden yetkili, çerçevenin hayata geçirildiğini, ilk bölgelerin faaliyete geçtiğini ve çalışma gruplarının terminoloji, haritalar ve prosedürleri standartlaştırdığını söyledi. Yetkili, ekiplerin bir araya gelmesinin, doğrudan iletişim kurmasının ve seçenekler ile çözüm önerileri sunmasının "başlı başına yapısal bir değişim" olduğunu ifade etti.

ABD-İsrail-Lübnan arasındaki müzakereler

ABD'nin başkenti Washington'da 26 Haziran'da taraflar arasında Lübnan ordusunun "pilot bölgeler" olarak belirlenen bölgelere konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesine yönelik "çerçeve anlaşma" imzalanmıştı. Roma, Washington'da gerçekleştirilen 5 tur müzakerelerin ardından Beyrut ve Tel Aviv arasındaki görüşmelerin 6. ve 7. turlarına ev sahipliği yapmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerin ardından İsrail ordusu, ilk pilot bölgelerden biri olan Zawtar al-Gharbiya köyünden çekilmiş, Lübnan ordusu bölgeye konuşlanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lübnan-İsrail Müzereleri Roma'da Sürecek - Son Dakika

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