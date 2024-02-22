Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in 'sömürgeleştirme faaliyetleri' meşru müdafaa değildir - Son Dakika
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Politika

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in 'sömürgeleştirme faaliyetleri' meşru müdafaa değildir

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in \'sömürgeleştirme faaliyetleri\' meşru müdafaa değildir

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Alain Germeaux, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in 'sömürgeleştirme faaliyetleri' meşru müdafaa değildir. Germeaux, işgal kurallarının işgalin geçici olmasını ve işgal edilen topraklarda kalıcı değişiklikler yapılmamasını gerektirdiğini ifade etti.

22.02.2024 21:25
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Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Alain Germeaux, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı konuşmada, " İsrail'in 'sömürgeleştirme faaliyetleri' meşru müdafaa değildir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Lüksemburg söz aldı. Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı Hukuk Dairesi Başkanı Alain Germeaux yaptığı konuşmada, "Kendi geleceğini tayin hakkı temel bir insan hakkıdır. Yerleşimler, Filistin halkının bir Filistin devleti kurma hakkını büyük ölçüde baltalamaktadır" dedi.

İşgal kurallarının işgalin geçici olmasını ve işgal edilen topraklarda kalıcı değişiklikler yapılmamasını gerektirdiğini ifade eden Germeaux, "Durum böyle olmadığı gibi, insanların korunması ilkesine de riayet edilmemektedir. İsrail, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre hukuka aykırı bir şekilde nüfusunun bir kısmını işgal altındaki topraklara nakletmiştir. Filistinlilerin mülklerini hukuka aykırı bir şekilde tahrip etmeye ve Filistinlileri şiddete maruz bırakmaya devam etmektedir" dedi.

Yasadışı yerleşimlerin iki devletli bir çözümün ve "adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın" sağlanmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiğini ifade eden Germeaux, "İsrail'in 'sömürgeleştirme faaliyetleri' meşru müdafaa kapsamında haklı gösterilemez. Yerleşim faaliyetleri orantılı ya da gerekli tedbirler değildir" dedi. - LAHEY

Kaynak: İHA

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