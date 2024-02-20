Lütfü Savaş\'ın eşi "Geliyoruz" paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var

Mevlut Emre: Pinokyo sen anlamazsin git moda konuş evet herkes uyuyabilir ama sen bir millet adamısin bir poz vereceksen dik duruşunla vereceksin öyle her anını millete yayinlayamazsin meşale çekmeye bilirdi ve bu haberde burda konusulmaya bilinirdi ama bunlar sırf halka inat şok üstüne şok yaratiyolar 23 5