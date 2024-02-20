Lütfü Savaş'ın eşi "Geliyoruz" paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş'ın eşi "Geliyoruz" paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Bu gelişme sonrası Savaş'ın eşi, araç içerisinden "Geliyoruz Hatay" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Ancak fotoğraf karesinde Lütfü Savaş'ın uyumuş olması dikkatlerden kaçmadı.

20.02.2024 12:44  Güncelleme: 12:52
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen anma töreninde protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş uzun zamandır CHP'nin gündeminden düşmüyor.

"DEVAM" KARARI ALDILAR

Parti yönetimi anma törenindeki istifa çağrılarının ardından yeniden aday gösterilmesiyle tartışmaların fitilini ateşleyen Savaş ile ilgili son kararını verdi. CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığı devam edecek.

Lütfü Savaş'ın eşi 'Geliyoruz' paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var

EŞİNİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Bu gelişme sonrası Lütfü Savaş'ın eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eşiyle birlikte araç içerisinden bir fotoğraf paylaşan Nazan Savaş, "Geliyoruz Hatay" notunu düştü. Ancak fotoğrafta bir anormallik vardı. "Geliyoruz" dediği Lütfü Savaş, uyuyordu. Fotoğraf karesi kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına "Böyle propaganda fotoğrafı mı olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Lütfü Savaş\'ın eşi "Geliyoruz" paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var

Lütfü Savaş, Hatay, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş'ın eşi 'Geliyoruz' paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ogunulus: Muhalefetin genel sorunu geliyoruz diyor ama gelecegine kendi bile inanmiyor !!!yan gelip yatiyor 256 15 Yanıtla
  • Ali Kublay: Memleketinde taş üstünde taş kalmamış sunlardaki piskinlige bak Allah ıslah etsin ne diyelim 199 14 Yanıtla
  • İbrahim Kaan: Zaten geldiğinden beri yatıyor ?? koltuğa oturan kalkmak istemiyor insalah bu seçim seni ve belediyedeki yatan tüm yandaşlarına kış kış olcak ..... 122 13 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Çok çalışıyoruz, yorulduk gibi çek hanım. Bide güzel çek ki haklımız durumuma üzülsün. 107 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Hatay size güle güle diyecek ve siz Kaybettiğiniz zaman CHP ye vermiş olduğunuz zarar ile anılacaksınız. 93 9 Yanıtla
  • Hikmet Çetin: Sorması ayıp olmazsa siz evde uyumuyor musunuz 77 10 Yanıtla
  • Pinokyo: Bu arkadaşı savunmak için demiyorum ama hangimiz yolculuk yaparken uyumuyoruz? Etkileşim almak için saçmaladınız iyice.. 20 49 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Bu zaten hükümet tin eski adami 6 34 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Pinokyo sen anlamazsin git moda konuş evet herkes uyuyabilir ama sen bir millet adamısin bir poz vereceksen dik duruşunla vereceksin öyle her anını millete yayinlayamazsin meşale çekmeye bilirdi ve bu haberde burda konusulmaya bilinirdi ama bunlar sırf halka inat şok üstüne şok yaratiyolar 23 5
  • Can: Hay Allahım ?? 15 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lütfü Savaş'ın eşi "Geliyoruz" paylaşımı yaptı ama fotoğrafta bir anormallik var - Son Dakika
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