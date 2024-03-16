Hatay\'da Lütfü Savaş ısrarı CHP\'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken sonucu en çok merak edilen illerin başında Hatay geliyor. Kentte 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuç ise hayli şaşırtıcı...
Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Kentte yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.
Ankette adayların oy oranları şöyle;
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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan 18 Mart töreni için hazırlıklar sürüyor. Çevre düzenleme projesi tamamlandıktan sonra ağaç dikimi yapılan alana 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları da devam ediyor.
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda örgüt lideri ve diğer üyeleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki silahlı şiddet olaylarının önüne geçmek için yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanmasını sağlayan uygulama ile 'kasten öldürme' oranı yüzde 70,2, 'kasten yaralama' ise yüzde 44,7 azaldı. Vali Köşger, Adana'nın refaha kavuşması için uygulamalara devam edeceklerini belirtti ve 'Texas' ya da çete şehri imajına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'deki Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve projelerinden bahsetti.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi ve Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek verdi. Özdemir, göreve geldiklerinde bir çalıştay düzenleyerek sorunları ele alacaklarını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Seçer, Gülnar'da yurttaşlarla buluşarak, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi ve destek istedi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin yol, içme suyu, kanalizasyon gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceğini vurguladı.
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