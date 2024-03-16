Hatay\'da Lütfü Savaş ısrarı CHP\'ye pahalıya patlayacak gibi! Son seçim anketinde fark 16 puana çıktı

nadir: erşaaaaaan kuneeeeekkiiii :) hayr olsun değiş tokuş mu yapıyoruz … o sizin toplulukta var bizim olan ahirettede bizimdir değişmez … aslımız neyse o dur …. dağda elinde tüfekle değil flütle olan ,, tarlada değnekle değil çapayla dolaşanda bizleriz … heeee bizim oyumuz sayılmasın düşüncemiz aşşağılansın öyle mi !!!! yok öyle bir türkiye artık yazar yazar durursun sen kendine göre haklı kal bak önüne rahat ol … saygılarımla . 5 3