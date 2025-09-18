Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın - Son Dakika
18.09.2025 12:40
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine ''kamu düzeni ve aile yapısına aykırı'' gerekçesiyle erişim engeli getirildi. BBP lideri Mustafa Destici, Matiz'i sert sözlerle hedef alarak tutuklanması gerektiğini savundu. Tepkilerin odağındaki Matiz ise şarkısının yanlış yorumlandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına erişim engeli talebinde bulundu. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkının "kamu düzeni ve aile yapısına aykırı" olduğu gerekçesiyle talebi kabul ederek erişim engeli kararı verdi.

DESTİCİ'DEN SERT ÇIKIŞ: TUTUKLANMALI

Kararın ardından tartışmalar büyürken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mabel Matiz'e sert sözlerle yüklendi. Destici, "Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

MABEL MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin odağındaki Mabel Matiz ise sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak şarkısının yanlış yorumlandığını söyledi. Sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

100'ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten.

"METAFORLAR ÜZERİNDEN BİR AŞK HİKAYESİ ANLATILIYOR"

Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.

Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen "toy bebe", "kelek/ ham/ hayattan derslerini almamış ruh" manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!)

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan "ozanlık" gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim.

Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

"PERPERİŞAN" ŞARKISININ SÖZLERİ

Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe, onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da sal kuşu hanesine"

Canım ister, soysunlar beni
On'la bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mustafa Destici, Kültür Sanat, Mabel Matiz, Politika, Magazin, Yaşam, Kamu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Deniz Gürbüz:
    mustafa desici ye kim dedi sosyal medyada birşey olursa hemen sen yorum yap sen öne çık halk seni tanısın adam herşeye atlayıp kınıyor yorum yapıyor 133 251 Yanıtla
    1Belinay:
    yani desticiyi haksızmi buluyorsun siz nasıl mahluklarsınız 222 71
    Mmt Erd:
    O bahsedilen oğlan sen misin yoksa 66 18
  • Sk 06:
    onlar anlamaz badem bıyıklı tipler akıllara orada çünkü kafa oraya çalışıyor 121 197 Yanıtla
    123456789:
    Ben badem bıyıklı değilim Ama şarkının sözlerine baktığın zaman doğruluk Payı çok yüksek 169 42
    AH97se04:
    Leyn Yürü git 47 19
    123456789:
    1 Belinay ne anladım biliyor musun ne diyor şeytana uyup da kuşu üstüne salmak ne demek mezhebin geniş herhalde Mesela ben sana aynısını yazsam Sen ne düşünürsün orada kuştan değil de ufaklıktan bahsediyor Anladın mı 44 9
    1Belinay:
    sen ne anladin 32 9
    deli balta:
    o zaman kuşunu sana salsın 23 2
    alos :
    123456789 NUMARALI KİŞİ; NEREDEN BAKARSAN ORADAN ANLARSIN, BAKIŞI NDEĞİŞTİR. ETEK ALTINDAN VAZ GEÇİN. 9 14
    Salih bedir:
    sk 06 sen *bnemisin? 13 1
  • 123456789:
    Sen çok iyi anlamışsın Ya kardeşim Şeytan Diyor ki üstüne atla sal kuşu üstüne sen ne anlıyorsun bundan 108 12 Yanıtla
  • 123456789:
    Bence güzelini yapmışlar bu tarz sanatçıların şarkılarını sözlerini yazarken daha dikkatli olmaları lazım herkes neresinden anlarsa anlar diyor Ben mesela öbür türlü anladım ve %90 benim tahmin ettiğim gibi anlıyordur 97 17 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    SİYASAL İSLAM BÖYLEDİR BEYİNLERİ SKNDE ATAR ! 12 23 Yanıtla
    deli balta:
    kuşu sana ... 3 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
