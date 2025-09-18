Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına erişim engeli talebinde bulundu. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkının "kamu düzeni ve aile yapısına aykırı" olduğu gerekçesiyle talebi kabul ederek erişim engeli kararı verdi.

DESTİCİ'DEN SERT ÇIKIŞ: TUTUKLANMALI

Kararın ardından tartışmalar büyürken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mabel Matiz'e sert sözlerle yüklendi. Destici, "Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

MABEL MATİZ'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin odağındaki Mabel Matiz ise sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak şarkısının yanlış yorumlandığını söyledi. Sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

100'ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten.

"METAFORLAR ÜZERİNDEN BİR AŞK HİKAYESİ ANLATILIYOR"

Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.

Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen "toy bebe", "kelek/ ham/ hayattan derslerini almamış ruh" manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!)

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan "ozanlık" gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim.

Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

"PERPERİŞAN" ŞARKISININ SÖZLERİ

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe, onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da sal kuşu hanesine"

Canım ister, soysunlar beni

On'la bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar