Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı

Geniş Video İzle

Macaristan, Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresinin uzatılmasına karar verdi. Macaristan'ın da onaylamasıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar 6 ay daha uzatıldı.

14.03.2025 18:17  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan, Avrupa Birliği (AB) ile hafta boyunca süren pazarlıkların ardından vetosunu kaldırarak, AB'nin Rusya'dan 2 bin 400'den fazla kişiye ve kuruluşa uyguladığı yaptırımların süresinin 6 ay daha uzatılmasını kabul etti.

AB'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan 2 bin 400'den fazla kişiye ve kuruluşa uyguladığı yaptırımlara güncelleme geldi.

MACARİSTAN VETOYU KALDIRDI, YAPTIRIMLAR 6 AY DAHA UZADI

Yaptırımların uzatılmasını onaylamak için 3 isim ve vefat eden bazı isimlerin kara listeden çıkarılmasını talep eden Macaristan'ın isteği hafta boyunca devam eden görüşmeler sonucunda kabul edildi ve Budapeşte yönetimi yaptırımların süresinin dolmasına az bir zaman kala vetosunu kaldırdı. Böylelikle yaptırımların 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.

AB medyası, Macaristan'ın talebiyle kara listeden çıkarılanların Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un kızkardeşi Gulbahor İsmailova, Yahudi asıllı Rus iş insanı Viatçeslav Moşe Kantor ve Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev olduğunu kaydetti.

YAPTIRIM LİSTESİNDE PUTİN DE YER ALIYOR

Kara liste, Rusya'dan üst düzey askerler, hükümet yetkilileri, oligarklar, propagandacılar ve Wagner grubuna bağlı paralı askerleri de içeriyor ve bunlar aleyhinde mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı tedbirleri uygulanmasını öngörüyor. Yaptırım listesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer alıyor. Liste ayrıca savunma, bankacılık, ulaşım, enerji, madencilik, havacılık, bilişim, telekomünikasyon ve medya alanlarında faaliyet gösteren yüzlerce Rus şirketini de hedef alıyor.

YAPTIRIMLARIN SÜRESİ YARIN İTİBARİYLA DOLUYORDU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptırımların Rusya'dan ziyade AB'ye zarar verdiğini savunuyor. Altı ayda bir üye ülkelerin tamamı tarafından oy birliğiyle onaylanması gereken yaptırımların süresi, yarın itibarıyla doluyordu. Macaristan hafta boyunca veto ısrarını sürdürmüş, Pazartesi, Çarşamba ve en son dün AB ülkeleri büyükelçileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

MACARİSTAN OCAK AYINDA AB'NİN RUSYA'YA BAZI YAPTIRIMLARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

Macaristan ocak ayında AB'nin Rusya'ya yönelik petrol, kömür, teknoloji, finans, lüks ürünler, ulaşım ve yayıncılığa ilişkin kapsamlı yasakları ve Rusya Merkez Bankası'nın 210 milyar euroluk varlığının dondurulmasını içeren bazı yaptırımlarına itiraz etmişti.

Macaristan vetoyu kaldırdı, AB\'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Macaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Lucas Torreira’nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı Lucas Torreira'nın menajeri, transfer iddialarını yalanladı
İstanbul’da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı İstanbul'da sokak ortasında kadına yumruklu saldırı
Muğla’da santral gerginliği Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baret fırlattılar Muğla'da santral gerginliği! Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baret fırlattılar
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi
Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
Ümraniye’de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti Ümraniye'de 23 yaşındaki genç 28. kattan düşerek hayatını kaybetti
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Terör soruşturmasından gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı Terör soruşturmasından gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı

16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
08:01 Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
05:16 Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
01:48 Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
01:36 Malatya’da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
00:55 Manisa’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
00:17 Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz
00:04 Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 19:01:53. #7.11#
SON DAKİKA: Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.